SpaceX, la empresa de Elon Musk, lanzó una nueva tecnología que ayudaría a evitar choques de satélites en el espacio

Este sistema “mejora significativamente” la seguridad y la sostenibilidad de las operaciones satelitales en la órbita terrestre baja (LEO).

Redacción Tecnología
30 de enero de 2026, 4:24 p. m.
SpaceX desarrolla un sistema que reduce la probabilidad de que los satélites colisionen con basura espacial
SpaceX desarrolla un sistema que reduce la probabilidad de que los satélites colisionen con basura espacial

SpaceX desarrolló Stargaze, un novedoso sistema de reconocimiento de la situación espacial (SSA) que permitirá reducir la probabilidad de que los satélites colisionen con basura espacial.

Para maximizar la seguridad de todos los satélites en el espacio, la compañía de Elon Musk ha informado de que pondrá a disposición de todos los operadores, de forma gratuita, los datos de conjunción de Stargaze.

Stargaze es un novedoso sistema de reconocimiento de la situación espacial (SSA) que permitirá reducir la probabilidad de que los satélites colisionen.
Stargaze es un novedoso sistema de reconocimiento de la situación espacial (SSA) que permitirá reducir la probabilidad de que los satélites colisionen.

Al ofrecer este servicio gratuito de intercambio de efemérides y análisis de conjunciones, SpaceX espera “motivar a los operadores a tomar medidas similares para el intercambio de efemérides y la seguridad en los vuelos”.

“SpaceX ahora proporciona conocimiento preciso de la posición de los objetos en la órbita de la Tierra a todos los operadores de satélites de forma gratuita. Esto reducirá en gran medida la probabilidad de colisiones que crean peligros de desechos orbitales (basura espacial)”, aseguró el multimillonario Elon Musk.

Advertencia científica: el océano se volverá negro por semanas y traerá consecuencias fatales

Este sistema “mejora significativamente” la seguridad y la sostenibilidad de las operaciones satelitales en la órbita terrestre baja (LEO), y sus datos de detección se pondrán a disposición de la comunidad más amplia de operadores de satélites de forma gratuita en las próximas semanas.

La compañía de Elon Musk destaca que prácticas como dejar los cuerpos de los cohetes en órbita baja terrestre, operadores que maniobran sus satélites sin compartir predicciones de trayectoria ni coordinarse con otros satélites activos, y países que realizan pruebas antisatélite, “han aumentado el riesgo de colisión, lo que exige mejoras en la coordinación del tráfico espacial”.

Basura en Marte
Los desechos provienen de las misiones espaciales. Foto: GETTY IMAGES. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los métodos convencionales, explica SpaceX, “suelen observar objetos solo un número limitado de veces al día, lo que genera grandes incertidumbres en las predicciones orbitales, agravadas por la volatilidad del clima espacial”.

Stargaze ofrece una capacidad de detección de varios órdenes de magnitud superior a la de los sistemas terrestres convencionales. Utiliza datos recopilados de casi 30.000 rastreadores estelares, cada uno de los cuales realiza observaciones continuas de objetos cercanos, lo que resulta en la detección diaria de aproximadamente 30 millones de tránsitos en toda la flota.

*Con información de Europa Press.

