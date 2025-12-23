Cortante respuesta de SpaceX, de Elon Musk, a un reconocido medio: “Otra historia engañosa”

La empresa aeroespacial de Elon Musk, SpaceX, salió al cruce de una publicación periodística que, según su postura, distorsiona hechos relacionados con pruebas recientes del Starship. El cruce encendió el debate en redes sociales y volvió a poner bajo la lupa el impacto de los lanzamientos espaciales.

El origen de la controversia y la lectura que encendió las alarmas

SpaceX decidió pronunciarse públicamente luego de que circulara información que sugería posibles riesgos derivados de una prueba del Starship realizada en enero.

El tema tomó fuerza tras la difusión de un informe periodístico que citaba documentos de la Administración Federal de Aviación (FAA) y que dejaba entrever un peligro mayor para aeronaves que sobrevolaban el Caribe en el momento de una explosión del cohete.

“Los documentos de la FAA revisados por The Wall Street Journal muestran que una explosión del Starship de SpaceX el 16 de enero representó un peligro mayor para los aviones en el aire sobre el Caribe de lo que se conocía públicamente”, menciona en X el medio The Wall Street Journal.

La publicación generó múltiples interpretaciones en redes sociales, algunas de ellas apuntaban a un eventual daño ambiental o a amenazas para la seguridad aérea. Ante ese escenario, la compañía optó por responder desde su cuenta oficial en X, cuestionando de manera directa la forma en que se presentó la información y el enfoque utilizado para analizar los hechos.

La réplica de SpaceX y el mensaje de “historia engañosa”

La reacción de la firma liderada por Elon Musk fue cortante. Al citar al medio que difundió la versión, SpaceX calificó el contenido como “otra historia engañosa” y sostuvo que los periodistas habrían trabajado con datos incompletos o interpretaciones erróneas, presuntamente alimentadas por fuentes con intereses ocultos.

“Otra ‘historia’ engañosa del WSJ. Los periodistas claramente recibieron información incompleta y engañosa por parte de detractores con motivos ocultos. En el mejor de los casos, demuestra una falta total de comprensión de las sólidas herramientas que utilizan los funcionarios de seguridad para gestionar el espacio aéreo, las cuales están bien definidas, tienen base científica y han sido muy eficaces para proteger la seguridad pública. De cualquier manera, narrativas falsas como esta, basadas en conjeturas y análisis no científicos de fuentes anónimas, son un perjuicio para el público”, señaló SpaceX en X.

Según la empresa, este tipo de relatos refleja un desconocimiento del funcionamiento de los sistemas de seguridad que regulan el espacio aéreo durante pruebas espaciales. SpaceX insistió en que existen protocolos claros, con sustento científico, diseñados para proteger a la población y a las aeronaves, y aseguró que estos mecanismos han demostrado ser eficaces.

En su mensaje, la compañía subrayó que en cada prueba del Starship la prioridad absoluta es la seguridad pública. Afirmó que “ninguna aeronave se ha visto en riesgo, y cualquier evento que generó escombros de vehículos se contuvo dentro de las áreas de respuesta precoordinadas, desarrolladas por @USSpaceForce e implementadas por @FAANews”.

Además, recalcó su compromiso de seguir utilizando el espacio aéreo de manera responsable, tanto en tierra como en el mar y en el aire.

“Estas áreas de riesgo cubren una región relativamente amplia, y cualquier aeronave se encaminó adecuadamente en tiempo real alrededor de donde se contuvieron los escombros dentro del área de riesgo precoordinada más amplia”, destacó SpaceX.

De cara al futuro, SpaceX anticipó que, con el aumento previsto de vuelos y el inicio de misiones desde Florida a partir de 2026, continuará reforzando las medidas de seguridad mientras busca integrar de forma más eficiente al Starship en el tráfico aéreo, tal como —según indicó— ya lo ha hecho con el Falcon 9.