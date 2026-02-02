Ciencia

La extraña molécula que ronda en el espacio y podría cambiar lo que sabemos sobre el origen de la vida

Este hallazgo refuerza la hipótesis de que los componentes básicos de la vida pudieron formarse en el espacio y llegar a la Tierra a través de cometas y meteoritos.

El descubrimiento de una nueva molécula orgánica con azufre en el espacio aporta una pista clave para comprender cómo pudo surgir la vida.
Aún persisten numerosas preguntas sobre el origen de la vida. Durante décadas, distintas teorías —desde enfoques científicos hasta explicaciones religiosas— han intentado dar respuesta a este enigma, lo que ha alimentado debates constantes y ha impulsado a la comunidad científica a profundizar en su investigación.

En este contexto, el descubrimiento de una nueva molécula en el espacio podría aportar una pista clave. Según un estudio publicado en Nature Astronomy, se detectó en una nube del Centro Galáctico una molécula orgánica que contiene azufre, un elemento esencial para la vida. Se trata de la 2,5-ciclohexadien-1-tiona, un isómero del tiofenol, identificada en el medio interestelar.

Para lograr esta detección, los investigadores realizaron mediciones de laboratorio en el rango de radio, lo que permitió caracterizar con gran precisión las propiedades del tiofenol y de sus isómeros. Este hallazgo convierte a la 2,5-ciclohexadien-1-tiona en la molécula interestelar con azufre más grande identificada hasta ahora y abre nuevas posibilidades para el descubrimiento de compuestos con relevancia prebiótica. Además, refuerza el vínculo entre la química del espacio interestelar y los cuerpos que conforman el Sistema Solar.

Una nueva teoría propone múltiples singularidades en el espacio en lugar de materia oscura y energía oscura.
Una molécula que aporta pistas sobre el origen de la vida

El origen de la vida continúa siendo uno de los mayores desafíos de la ciencia. Una de las teorías más estudiadas sostiene que los componentes básicos de la vida se formaron en el espacio y llegaron a la Tierra primitiva a través de cometas y meteoritos. Esta hipótesis se apoya en la detección de numerosas moléculas orgánicas prebióticas en estos cuerpos celestes.

Una tormenta de polvo anómala e intensa reescribe lo que sabíamos sobre la presencia de agua en Marte

Dentro de este marco, las moléculas que contienen azufre desempeñan un papel fundamental en la química prebiótica, ya que este elemento es indispensable para los procesos biológicos. Sin embargo, existe una discrepancia entre los compuestos de azufre detectados en el medio interestelar y aquellos encontrados en meteoritos.

En el espacio interestelar solo se han identificado unas pocas moléculas simples con azufre, y en cantidades inferiores a las esperadas. Esto sugiere que una parte significativa de este elemento podría estar oculta en formas difíciles de detectar, como materiales refractarios o granos de polvo, cuyo papel aún no se comprende del todo.

La molécula detectada, 2,5-ciclohexadien-1-tiona, es la más grande con azufre identificada hasta ahora en el medio interestelar.
En este escenario, la identificación de la 2,5-CT —y de su isómero 2,4-CT— se basó en cálculos cuánticos teóricos y en mediciones espectroscópicas de laboratorio en el rango de microondas. Las moléculas se generaron mediante una descarga pulsada en un chorro supersónico, utilizando tiofenol como precursor, lo que permitió obtener las huellas espectroscópicas necesarias para su posterior detección astronómica.

