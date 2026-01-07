Ciencia

Científicos descubren cómo se forman los planetas más comunes de la galaxia y cambia lo que se sabía sobre su origen

Ahora, un equipo internacional de astrónomos, encontró la ‘clave’ para determinar cómo se produce esto.

Redacción Tecnología
7 de enero de 2026, 8:43 p. m.
Un estudio mide por primera vez la masa y densidad de cuatro planetas "recién nacidos" en el sistema V1298 Tau.
Foto: Europa Press

La investigación astrofísica reciente reveló que mayoría de las estrellas similares al Sol albergan planetas con un tamaño comprendido entre el de la Tierra y el de Neptuno. De hecho, estas ‘super-Tierras’ y ‘sub-Neptunos’ son los planetas más comunes de la galaxia, aunque curiosamente no existan en el sistema solar.

En particular, se ha determinado que estos planetas podrían perder gran parte de su atmosfera durante sus primeros años de vida y la transición de planetas gigantes, como los del sistema solar, a sub-Neptunos. Ahora, un equipo internacional de astrónomos, en el que participa los investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) Enric Pallé y Felipe Murgas, encontró la ‘clave’ para determinar cómo se produce esto.

Asimismo, al estudiar cuatro planetas recién nacidos en el sistema V1298 Tau, se han logrado a estos objetos en pleno proceso de transformación para convertirse en los tipos de planetas más frecuentes de la galaxia.

Mapas cósmicos en radiofrecuencia revelan un movimiento solar inesperadamente rápido.
Foto: Getty Images/iStockphoto

“Todas las estrellas jóvenes son intrínsecamente activas, lo que hasta ahora había impedido medir con precisión las masas de sus planetas en formación. Este estudio supera ese obstáculo al emplear una técnica ingeniosa basada en la gravedad mutua entre planetas”, aseguró el investigador del IAC, Enric Pallé.

“Lo que es tan emocionante es que estamos viendo un avance de lo que se convertirá en un sistema planetario muy normal”, añadió John Livingston, autor principal del estudio del Astrobiology Center in Tokyo, Japan.

Luego, agregó: “Los cuatro planetas que estudiamos probablemente se contraerán hasta convertirse en ‘super-Tierras’ y ‘sub-Neptunos’. Nunca habíamos tenido una imagen tan clara de planetas jóvenes en sus primeros años de formación”.

Así fue la transformación de una explosión estelar inédita captada por la NASA durante dos décadas

Un laboratorio cósmico joven

Este estudio se centra en V1298 Tau, una estrella de solo unos 20 millones de años. Orbitando esta joven y activa estrella se encuentran cuatro planetas gigantes, todos con tamaños entre el de Neptuno y Júpiter, atrapados en una fase fugaz y turbulenta de evolución rápida.

Por sus circunstancias, este sistema parece ser un ancestro directo de los sistemas compactos de varios planetas que se encuentran por toda la galaxia.

Durante una década, el equipo ha utilizado una batería de telescopios terrestres y espaciales para medir con precisión cuándo pasaba cada planeta por delante de la estrella, un evento conocido como tránsito. Al cronometrar estos tránsitos, el personal investigador ha detectado que las órbitas no eran perfectamente regulares.

La ESA descarta especulaciones sobre el cometa 3I/ATLAS.
Foto: Getty Images/iStockphoto

Esto es debido a que la configuración orbital y la gravedad hacen que los planetas se atraigan entre sí, periódicamente acelerando o ralentizando ligeramente su movimiento. Estos minúsculos cambios, Variaciones de Tiempo de Tránsito (TTV), permitieron al equipo medir con solidez las masas de los planetas por primera vez.

“Para los astrónomos, nuestro método habitual ‘Doppler’ para estudiar planetas consiste en medir la velocidad de la estrella mientras es eclipsada por sus planetas”, explicó Erik Petigura, coautor del estudio e investigador en UCLA.

Luego, añadió: “Pero las estrellas jóvenes son tan activas y temperamentales que el método Doppler es inviable. Al usar las TTV, utilizamos la propia gravedad de los planetas entre sí para calcular sus masas”.

Se acerca la fecha del primer eclipse solar del 2026: ¿se podrá ver en Colombia?

Sobre los planetas

A pesar de tener entre 5 y 10 veces el radio de la Tierra, se descubrió que los planetas tienen masas de solo 5 a 15 veces la de La Tierra. Esto los hace “increíblemente poco densos”, explican los investigadores, más parecidos a un algodón de azúcar del tamaño de un planeta que a mundos rocosos como la Tierra.

“Se sospechaba que los planetas jóvenes tenían densidades muy bajas, pero esto nunca se había medido”, ha señalado Felipe Murgas, coautor del IAC, que añade que “al comparar masas con radios, se proporciona la primera medida observacional de sus densidades promedio, determinando que son excepcionalmente esponjosos y que en los próximos millones de años perderán gran parte de su atmosfera al espacio por la intensa radiación de su estrella.

El análisis de este sistema revela, además, que en general los planetas sub-Neptunos sufren una transformación muy radical al principio de sus vidas, perdiendo gran parte de sus atmósferas iniciales y enfriándose rápidamente al desaparecer el disco de gas que rodeaba a su estrella.

*Con información de Europa Press.

