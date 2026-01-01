Así descubrieron astrónomos un planeta que vaga solo por la galaxia y pudo ser medido desde la Tierra y el espacio

Según un nuevo estudio realizado por expertos internacionales, las observaciones simultáneas desde la Tierra y el espacio de un planeta flotante recientemente descubierto han permitido medir de forma directa su masa y su distancia a nuestro planeta. En este hallazgo participaron investigadores de la Universidad de Pekín (China), el Instituto de Astronomía y Ciencias Espaciales de Corea (Corea del Sur) y la Universidad de Varsovia (Polonia).

Los resultados, publicados en la revista Science, aportan nuevas pistas sobre las diversas y dinámicas vías mediante las cuales los planetas pueden ser expulsados hacia el espacio interestelar. Aunque hasta ahora los estudios solo han identificado un número reducido de estos cuerpos errantes, los científicos prevén que las detecciones aumenten en los próximos años, especialmente con la campaña del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman de la NASA, cuyo lanzamiento está previsto para 2027.

Por lo general, los planetas se encuentran ligados a una o más estrellas. Sin embargo, cada vez existe mayor evidencia de que algunos vagan solos por la galaxia. Estos objetos, conocidos como planetas flotantes o errantes, no tienen una estrella compañera conocida.

Los resultados fueron publicados en Science, destacando la relevancia científica del descubrimiento. Foto: Getty Images/iStockphoto

Debido a que emiten muy poca luz, su detección solo es posible a través de sutiles efectos gravitacionales, un fenómeno conocido como microlente. Una de las principales limitaciones de este método es que, por sí solo, no permite determinar la distancia a estos planetas, lo que dificulta calcular su masa de manera independiente. Como consecuencia, gran parte de esta esquiva población de mundos solitarios sigue siendo en gran medida especulativa.

En este estudio, los investigadores informan el descubrimiento de un nuevo planeta flotante detectado a través de un breve evento de microlente. A diferencia de observaciones anteriores, este fenómeno fue registrado de manera simultánea desde la Tierra y el espacio, mediante varios observatorios terrestres y el telescopio espacial Gaia.

Las pequeñas diferencias en la sincronización de la luz que llegó a estos puntos de observación distantes permitieron medir la paralaje de microlente. Al combinar estos datos con modelos de lentes puntuales de fuentes finitas, los científicos lograron determinar tanto la masa como la ubicación del planeta, que posee aproximadamente el 22 % de la masa de Júpiter y se encuentra a unos 3.000 pársecs del centro de la Vía Láctea.

Un equipo internacional logró observar un planeta flotante de forma simultánea. Foto: Getty Images/iStockphoto

Dado que su masa es comparable a la de Saturno, los investigadores sostienen que este planeta probablemente se formó dentro de un sistema planetario y no de manera aislada, como ocurre con pequeñas estrellas o enanas marrones. Según las teorías actuales, estos planetas errantes de baja masa nacen alrededor de estrellas y posteriormente son expulsados de sus órbitas debido a perturbaciones gravitacionales, como interacciones con planetas vecinos o con compañeros estelares inestables.

*Con información de Europa Press