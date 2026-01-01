Ciencia

Así descubrieron astrónomos un planeta que vaga solo por la galaxia y pudo ser medido desde la Tierra y el espacio

El estudio aporta información sobre cómo algunos planetas pueden ser expulsados de sus sistemas y vagar libremente por la galaxia.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
1 de enero de 2026, 8:44 p. m.
Expertos hicieron un descubrimiento clave mediante observación combinada.
Expertos hicieron un descubrimiento clave mediante observación combinada. Foto: Getty Images

Según un nuevo estudio realizado por expertos internacionales, las observaciones simultáneas desde la Tierra y el espacio de un planeta flotante recientemente descubierto han permitido medir de forma directa su masa y su distancia a nuestro planeta. En este hallazgo participaron investigadores de la Universidad de Pekín (China), el Instituto de Astronomía y Ciencias Espaciales de Corea (Corea del Sur) y la Universidad de Varsovia (Polonia).

Los resultados, publicados en la revista Science, aportan nuevas pistas sobre las diversas y dinámicas vías mediante las cuales los planetas pueden ser expulsados hacia el espacio interestelar. Aunque hasta ahora los estudios solo han identificado un número reducido de estos cuerpos errantes, los científicos prevén que las detecciones aumenten en los próximos años, especialmente con la campaña del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman de la NASA, cuyo lanzamiento está previsto para 2027.

Por lo general, los planetas se encuentran ligados a una o más estrellas. Sin embargo, cada vez existe mayor evidencia de que algunos vagan solos por la galaxia. Estos objetos, conocidos como planetas flotantes o errantes, no tienen una estrella compañera conocida.

Mapas cósmicos en radiofrecuencia revelan un movimiento solar inesperadamente rápido.
Los resultados fueron publicados en Science, destacando la relevancia científica del descubrimiento. Foto: Getty Images/iStockphoto

Debido a que emiten muy poca luz, su detección solo es posible a través de sutiles efectos gravitacionales, un fenómeno conocido como microlente. Una de las principales limitaciones de este método es que, por sí solo, no permite determinar la distancia a estos planetas, lo que dificulta calcular su masa de manera independiente. Como consecuencia, gran parte de esta esquiva población de mundos solitarios sigue siendo en gran medida especulativa.

Tecnología

Esta función que muchos usan a diario podría ser la responsable de que su celular se sobrecaliente más de lo normal

Tecnología

Advierten sobre las consecuencias de exponer este dato en redes sociales: “Factor clave”

Tecnología

Lluvia de estrellas Cuadrántidas 2026: ¿cuándo y cómo ver el fenómeno más intenso que da inicio al nuevo año?

Tecnología

Los 3 detalles que debe revisar para volver a tener una buena conectividad en la red WiFi de su hogar

Tecnología

Los cinco avances que podrían transformar la ciencia y la tecnología en 2026: inteligencia artificial y exploración espacial

Tecnología

NOAA alertó que se ha emitido una fuerte tormenta solar: estas son las consecuencias que traería la radiación

Tecnología

ChatGPT introduce nuevos ajustes: estos son los detalles

Tecnología

Por primera vez, un telescopio capta violentas colisiones en un sistema planetario cercano

Tecnología

El telescopio James Webb descubre atmósfera espesa en un exoplaneta ultracaliente: “Es como una bola de lava húmeda”

Tecnología

¿Por qué la señal Wow! podría tener relación con el cometa 3I/ATLAS? La coincidencia que alarma a los astrónomos

Lluvia de estrellas Cuadrántidas 2026: ¿cuándo y cómo ver el fenómeno más intenso que da inicio al nuevo año?

En este estudio, los investigadores informan el descubrimiento de un nuevo planeta flotante detectado a través de un breve evento de microlente. A diferencia de observaciones anteriores, este fenómeno fue registrado de manera simultánea desde la Tierra y el espacio, mediante varios observatorios terrestres y el telescopio espacial Gaia.

Las pequeñas diferencias en la sincronización de la luz que llegó a estos puntos de observación distantes permitieron medir la paralaje de microlente. Al combinar estos datos con modelos de lentes puntuales de fuentes finitas, los científicos lograron determinar tanto la masa como la ubicación del planeta, que posee aproximadamente el 22 % de la masa de Júpiter y se encuentra a unos 3.000 pársecs del centro de la Vía Láctea.

La ESA descarta especulaciones sobre el cometa 3I/ATLAS.
Un equipo internacional logró observar un planeta flotante de forma simultánea. Foto: Getty Images/iStockphoto

Dado que su masa es comparable a la de Saturno, los investigadores sostienen que este planeta probablemente se formó dentro de un sistema planetario y no de manera aislada, como ocurre con pequeñas estrellas o enanas marrones. Según las teorías actuales, estos planetas errantes de baja masa nacen alrededor de estrellas y posteriormente son expulsados de sus órbitas debido a perturbaciones gravitacionales, como interacciones con planetas vecinos o con compañeros estelares inestables.

*Con información de Europa Press

Más de Tecnología

Los géiseres de Encélado expulsan moléculas que podrían estar vinculadas a procesos biológicos.

Así descubrieron astrónomos un planeta que vaga solo por la galaxia y pudo ser medido desde la Tierra y el espacio

Sin conexión a internet móvil, es imposible consultar en tiempo real mapas, noticias, resultados, ubicaciones, horarios o cualquier dato necesario para tomar decisiones informadas durante el día.

Esta función que muchos usan a diario podría ser la responsable de que su celular se sobrecaliente más de lo normal

Meta destaca que este enfoque cumple con las normativas de privacidad vigentes en EE UU. e incluso Europa, aunque expertos alertan que podría ser el inicio de una monetización más invasiva.

Advierten sobre las consecuencias de exponer este dato en redes sociales: “Factor clave”

La vista adaptada y un espacio oscuro permiten disfrutar las Gemínidas sin telescopio.

Lluvia de estrellas Cuadrántidas 2026: ¿cuándo y cómo ver el fenómeno más intenso que da inicio al nuevo año?

La navegación fluida no siempre depende del proveedor; a veces el cambio está dentro del hogar.

Los 3 detalles que debe revisar para volver a tener una buena conectividad en la red WiFi de su hogar

Estas son las tendencias tecnológicas y científicas que marcarán el 2026.

Los cinco avances que podrían transformar la ciencia y la tecnología en 2026: inteligencia artificial y exploración espacial

Los sistemas de vigilancia detectaron una llamarada que despertó atención por sus efectos indirectos en la Tierra.

NOAA alertó que se ha emitido una fuerte tormenta solar: estas son las consecuencias que traería la radiación

Para quienes ya interactúan con el sistema, el historial de conversaciones se transforma en la base para construir encuentros y temores al estilo de Derry.

ChatGPT introduce nuevos ajustes: estos son los detalles

Es una alternativa práctica para iniciar el Año Nuevo con más almacenamiento disponible.

¿Memoria llena? Este es el infalible truco para vaciar la papelera de WhatsApp y tener espacio para las fotos en Año Nuevo

El uso de teléfonos móviles en escuelas secundarias vuelve a estar en discusión en Francia.

Primero Australia, ahora Francia busca prohibir a los menores de 15 años las redes sociales: este es el proyecto de ley

Noticias Destacadas