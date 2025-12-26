Ciencia

La Tierra escondía ‘dos cicatrices’ las cuales fueron descubiertas por la Nasa: el fenómeno pasó “cobrándose decenas de vidas”

Dos líneas visibles sobre el paisaje confirmaron la magnitud de un desastre reciente.

27 de diciembre de 2025, 2:05 a. m.
Una imagen satelital reveló marcas inesperadas sobre el terreno tras un episodio de clima extremo.
Una imagen satelital reveló marcas inesperadas sobre el terreno tras un episodio de clima extremo.

Una imagen captada desde el espacio dejó al descubierto una escena impactante, dos largas cicatrices paralelas atravesando el sur de Estados Unidos, como si la Tierra hubiera sido rasgada.

La Nasa reveló que estas huellas no eran fallas geológicas ni caminos antiguos, sino el rastro visible de una serie de tormentas extremas que azotaron al país a comienzos de 2025 y que dejaron muerte, destrucción y comunidades enteras en ruinas.

Las huellas que dejaron las tormentas en Misisipi

Las llamadas “cicatrices” aparecieron sobre el estado de Misisipi tras un violento episodio climático registrado a mediados de marzo, una combinación peligrosa de aire cálido, humedad y sistemas atmosféricos inestables dio origen a tormentas de gran intensidad que avanzaron durante varios días.

Algunas de ellas se mantuvieron activas durante horas, ganando fuerza a medida que cruzaban pueblos y zonas rurales.

El resultado fue devastador, en Misisipi se registraron cerca de una veintena de tornados que tocaron tierra, varios de ellos de gran potencia.

Según la Agencia de Gestión de Emergencias de Misisipi, la avalancha dañó casi 1.000 viviendas y docenas de negocios y granjas.

Varias tormentas avanzaron sin pausa, ganando fuerza al atravesar pueblos y zonas rurales.
La combinación de calor, humedad e inestabilidad atmosférica desató un escenario de destrucción prolongada.

Viviendas, negocios y granjas quedaron reducidos a escombros, mientras que comunidades enteras tuvieron que enfrentar cortes de energía y carreteras intransitables. En ciertos puntos, la destrucción fue tan extensa que pudo ser identificada claramente por satélites que orbitan el planeta.

Una de las trayectorias más largas superó los 80 kilómetros y dejó un corredor de daños continuos, visible como una franja clara sobre el paisaje. Estas marcas paralelas, observadas desde el espacio días después del desastre, llamaron la atención de los científicos por su precisión y alineación.

Un fenómeno que se extendió por varios estados y dejó víctimas

“Según informes de prensa, el sistema meteorológico produjo al menos 112 tornados que tocaron tierra en 14 estados entre el 14 y el 16 de marzo, cobrándose decenas de vidas, destruyendo numerosas viviendas e interrumpiendo el suministro eléctrico”, resalta la Nasa.

“De ellos, al menos 44 fueron clasificados como tornados “fuertes”, lo que significa que produjeron daños de al menos EF-2 en la escala Fujita Mejorada. A modo de comparación, en Estados Unidos se suelen registrar 95 tornados en todo marzo", adjunta la empresa.

Tras el paso del temporal, la Nasa puso a disposición imágenes satelitales de alta resolución para apoyar las labores de evaluación.

Las “dos cicatrices” visibles desde el espacio se convirtieron así en un recordatorio contundente de la fuerza de la naturaleza y de cómo, incluso desde cientos de kilómetros de altura, es posible ver las consecuencias de un fenómeno que cambió vidas en cuestión de minutos.

