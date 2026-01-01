Ciencia

Lluvia de estrellas Cuadrántidas 2026: ¿cuándo y cómo ver el fenómeno más intenso que da inicio al nuevo año?

Con el inicio del año, durante el primer mes, el cielo sorprenderá a los aficionados a la astronomía con un espectáculo único.

Redacción Tecnología
1 de enero de 2026, 3:40 p. m.
Dejar que los ojos se ajusten y buscar un lugar sin iluminación artificial es clave para ver más destellos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Durante las primeras noches de enero, el firmamento ofrece una coincidencia poco habitual: la lluvia de meteoros Cuadrántidas comparte protagonismo con la primera superluna del año. Ambos fenómenos suelen captar la atención de los observadores, pero cuando ocurren al mismo tiempo, el intenso resplandor de la luna llena puede imponerse y reducir la visibilidad de las estrellas fugaces, afectando uno de los eventos astronómicos más esperados del calendario.

Los trucos efectivos para tomar fotos con su celular y capturar cada destino como un profesional

Las Cuadrántidas, a diferencia de lluvias más conocidas como las Perseidas o las Gemínidas, destacan por un máximo de actividad muy corto pero extremadamente potente. Para 2026, de acuerdo con Star Walk Space, su punto más alto se espera la noche del 3 de enero, coincidiendo con la luna llena. Aunque en condiciones óptimas pueden registrarse hasta 200 meteoros por hora, la fuerte iluminación lunar hará que solo los destellos más brillantes logren apreciarse a simple vista.

Las Cuadrántidas, a diferencia de lluvias más conocidas como las Perseidas o las Gemínidas, destacan por un máximo de actividad muy corto pero extremadamente potente Foto: Getty Images/iStockphoto

“El mayor enemigo para disfrutar una lluvia de meteoros es la luna llena”, advirtió Mike Shanahan, director del planetario del Liberty Science Center, en declaraciones a The Independent Español. Esta coincidencia obliga a los aficionados a tomar precauciones, como resguardarse de la luz lunar detrás de montañas, edificios o árboles, o bien intentar la observación durante las horas previas al amanecer, cuando el satélite comienza a descender y su brillo resulta menos invasivo.

Las Cuadrántidas, a diferencia de lluvias más conocidas como las Perseidas o las Gemínidas, destacan por un máximo de actividad muy corto pero extremadamente potente. Foto: Getty Images

Las Cuadrántidas se diferencian de otras lluvias de meteoros más conocidas por tener un máximo de actividad extremadamente breve, que ronda apenas las seis horas. Para este evento, el punto más alto se prevé alrededor de las 21:00 GMT del 3 de enero, un margen reducido que exige planificación y atención, ya que perder ese momento implica esperar hasta el siguiente año para volver a apreciarlo.

Un satélite de la NASA registró el tsunami provocado por un terremoto de 8,8 que sacudió Rusia

Las mejores condiciones de observación se dan en el hemisferio norte, donde el radiante asciende con mayor altura antes del amanecer. Este punto se localiza cerca de la constelación de Bootes, hacia el sector este-noreste del cielo, aunque su denominación proviene de la desaparecida constelación Quadrans Muralis. Los meteoros de las Cuadrántidas destacan por su rapidez y luminosidad, alcanzando velocidades cercanas a los 41 kilómetros por segundo, lo que los hace especialmente llamativos incluso en condiciones menos favorables.

