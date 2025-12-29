Tecnología

Los trucos efectivos para tomar fotos con su celular y capturar cada destino como un profesional

Viajar implica mirar con mayor atención los lugares, las personas y esos pequeños detalles que, con el paso del tiempo, terminan dando forma al recuerdo.

Redacción Tecnología
29 de diciembre de 2025, 10:22 p. m.
Con algunas funciones es posible lograr fotos de atardeceres más detalladas y vibrantes. Foto: Imagen generada con IA: Grok

Para obtener buenas fotografías ya no es necesario cargar cámaras pesadas ni contar con conocimientos técnicos avanzados. Gracias a los avances tecnológicos, los celulares se han convertido en aliados clave para capturar paisajes, retratos y momentos únicos.

Por ejemplo, en plena temporada de fin de año, Colombia se prepara para una de las mayores movilizaciones de viajeros del calendario. El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil proyectaron que entre el 5 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026 se movilizarían 7,4 millones de pasajeros por los aeropuertos del país.

En ese ritmo de viajes largos y escapadas cortas, las imágenes se vuelven parte del recorrido, con paisajes, encuentros inesperados y momentos compartidos que muchos quieren conservar. Sin embargo, aunque los celulares actuales cuentan con cámaras cada vez más potentes, no siempre se aprovechan al máximo.

Saber usar la cámara del celular permite obtener buenas fotos. Foto: Getty Images

¿Cómo capturar buenas fotografías con el celular?

Para miradores, calles, plazas o fachadas, resulta útil buscar líneas horizontales y verticales, así como dejar “aire” alrededor del sujeto para que la imagen respire. En este tipo de tomas, de acuerdo con Vivo, la mejor alternativa es usar la cámara principal con buena resolución, de unos 50 MP, ya que permite registrar escenas con un buen nivel de detalle, lo que la hace adecuada para paisajes abiertos, fotografía urbana y elementos arquitectónicos.

Los smartphones cuentan con una IA que analiza el rostro de las personas para captar selfies de mejor calidad.
Los smartphones cuentan con una IA que analiza el rostro de las personas para captar selfies de mejor calidad. Foto: Suministrada por Oppo

Además, durante las vacaciones, no siempre basta con que todos aparezcan en la imagen, ya que el fondo también forma parte de la historia. Para lograrlo, conviene dar un paso atrás, evitar recortes innecesarios y procurar que ninguna persona quede en el borde del encuadre. En este contexto, la cámara ultra gran angular de 8 MP —que se pueden encontrar en celulares como Xiaomi, Samsung o Vivo— amplía el campo de visión y facilita las fotos en grupo o aquellas tomas en las que el entorno resulta tan importante como las personas.

¿Adiós a WeTransfer? La nueva alternativa gratuita para enviar archivos sin registros ni complicaciones

Para el caso de exteriores, donde la contraluz es una situación frecuente, un recurso sencillo consiste en girar ligeramente el cuerpo hasta conseguir una iluminación más uniforme en el rostro o buscar una sombra suave. Para este tipo de escenas, la cámara frontal permite obtener imágenes equilibradas incluso cuando la luz proviene desde atrás.

Finalmente, en ocasiones, cuando el recuerdo no se limita a una fotografía, sino que incluye el sonido, el ambiente y el recorrido, algunos celulares permiten grabar video en 4K con sus cámaras frontal y trasera, una función pensada para conservar la atmósfera del momento con mayor definición.

