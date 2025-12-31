Ciencia

Las 2 amenazas que tendrá la Tierra comenzando 2026: equipo de astrónomos advirtieron la aproximación de los objetos

Astrónomos indican que dos asteroides tendrán su máximo acercamiento a la Tierra el 1 de enero de 2026.

David Alejandro Rojas García

31 de diciembre de 2025, 8:41 p. m.
Ambos objetos son monitoreados constantemente por la NASA y otras agencias astronómicas (imagen de referencia generada con IA), Foto: BIng - IA

A tan solo horas de despedir el 2025, la atención de astrónomos y aficionados del espacio se centra en dos asteroides que tendrán su mayor aproximación a la Tierra el jueves 1 de enero de 2026.

Aunque se les ha catalogado como “objetos cercanos a la Tierra”, los especialistas aseguran uno de los sobrevuelos será especialmente cercano a nuestro planeta.

NEO 2025 YL4: un visitante del tamaño de una casa

El primero en la lista es el asteroide NEO 2025 YL4, que según la NASA pasará a una distancia aproximada de 902.000 millas de nuestro planeta, un trayecto que lo convierte en uno de los acercamientos más cercanos de la década.

Con un tamaño estimado de 52 pies, similar a una vivienda promedio, este cuerpo rocoso se mantiene bajo constante observación de diversas entidades astronómicas.

El NEO 2025 YL4 se acercará a la Tierra a unas 902.000 millas el 1 de enero de 2026. Foto: jpl-NASA

El portal The Sky Live detalla que la magnitud de este asteroide es de 18.91 y: “Durante los próximos 10 años, el máximo acercamiento del asteroide NEO 2025 YL4 a la Tierra ocurrirá el jueves, 1 de enero de 2026”.

¿Existe peligro para la Tierra? La NASA advierte posible impacto de un asteroide del tamaño de un edificio

2025 XC7: un sobrevuelo seguro del tamaño de un avión

El segundo asteroide en aproximarse ese mismo día es el 2025 XC7, un objeto recién descubierto que tiene un diámetro estimado de 27 a 28 metros, equivalente a la longitud de un avión comercial.

La NASA confirma que su punto más cercano a la Tierra será de aproximadamente 2.120.000 millas.

El asteroide 2025 XC7, recién descubierto, pasará a unas 2,12 millones de millas de la Tierra. Foto: jpl-NASA

Este sobrevuelo, al igual que el del NEO 2025 YL4, forma parte de la vigilancia constante del programa Asteroid Watch del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, que sigue el trayecto de estos y otros objetos próximos a nuestro planeta.

A pesar de la proximidad relativa de ambos objetos, los expertos aseguran que no existe peligro de colisión y que su paso es parte de la rutina de monitoreo de la NASA.

Noticias Destacadas