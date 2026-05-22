Impactante bola de fuego iluminó el cielo: es el segundo meteoro en menos de una semana que cruza la atmósfera

El observatorio astronómico de Calar Alto, ubicado en Gérgal (Almería), captó una brillante bola de fuego de origen asteoridal que ha cruzado el cielo y ha iluminado toda la costa de Málaga durante la madrugada del pasado miércoles, 20 de mayo.

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Según el análisis preliminar del profesor José María Madiedo (IAA-CSIC), el evento pudo divisarse sobre la 1:36 p. m. en horario peninsular español, es decir alrededor de las 6:30 a. m. hora Colombia, cuando el asteroide viajaba a unos 56.000 kilómetros por hora a una altitud inicial de 80 kilómetros y una final de 39 kilómetros.

El fenómeno fue sido registrado por los detectores que el Proyecto Smart que opera el observatorio almeriense así como también en Huelva, La Hita (Toledo), Sierra Nevada, La Sagra (Granada), Sevilla, Otura (Granada) y Mazagón (Huelva).

Imagen de referencia de la entrada de un meteorito a la atmósfera de la Tierra. Foto: Getty Images

No obstante, las propias cámaras exteriores del recinto de Calar Alto pudieron seguir este evento desde distintos sistemas de monitorización del cielo.

Se trata del segundo bólido divisado en menos de una semana tras el registrado el pasado 15 de mayo, el cual también atravesó el sur peninsular a una velocidad de 106.000 kilómetros por hora. En esta ocasión, también atravesó las provincias de Málaga y Granada.

Meteoros caen diariamente

Según información compartida por DW, en lugares como Estados Unidos, los meteoros caen aproximadamente una vez al día, mientras que fragmentos más pequeños de polvo espacial podrían caer unas 10 veces por hora, explicó el astrónomo Carl Hergenrother.

Los científicos rastrean meteoros mediante una red de cámaras especiales que ayudan a capturar el cielo nocturno, aunque cada vez más personas los registran con sus teléfonos celulares y cámaras de seguridad.

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“Ahora los estamos viendo, y continuamente aparecen docenas de videos”, señaló el astrónomo.

Desde principios de febrero se han registrado al menos nueve meteoros importantes sobre Estados Unidos, según el sistema de alertas de la NASA, citado por Live Science. La agencia señaló la frecuencia de estos eventos, aunque no ofreció una explicación.

*Con información de Europa Press.