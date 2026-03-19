Bola de fuego iluminó el cielo: un meteoro de gran tamaño provocó un fuerte estruendo y desató pánico por su alta velocidad

Un meteoro de 7 toneladas que cruzó a gran velocidad el cielo de Cleveland a 72.420 kilómetros por hora este martes, 17 de marzo, antes de desintegrarse con un estruendoso estrépito, alarmó a los residentes, quienes temieron que se tratara de una explosión.

Bola de fuego visible en varios estados

Personas en varios estados reportaron haber visto la brillante bola de fuego a pesar de que eran las 9 de la mañana. La Sociedad Americana de Meteoros informó que recibió reportes desde Wisconsin hasta Maryland. La NASA confirmó posteriormente que se trataba de un meteoro de casi 1,83 metros de diámetro.

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“Este realmente parece una bola de fuego, lo que significa que es un meteorito, un pequeño asteroide”, dijo el astrónomo Carl Hergenrother, director ejecutivo de la organización.

“Se lanzan tantos objetos al espacio que muchas veces lo que se ve arder son simplemente satélites que reingresan a la atmósfera. Pero normalmente esos no se vuelven especialmente brillantes”, añadió.

El meteoro fue avistado por primera vez a unos 80 kilómetros sobre el lago Erie, cerca de Lorain. Recorrió más de 55 kilómetros a través de la atmósfera superior antes de fragmentarse sobre Valley City, al norte de Medina, según indicó la NASA en un comunicado de Bill Cooke, responsable de la Oficina de Entornos de Meteoroides de la agencia en Huntsville, Alabama.

Energía equivalente a 250 toneladas de TNT

Al desintegrarse, liberó una energía equivalente a 250 toneladas de TNT, lo que provocó la detonación. El personal del Servicio Meteorológico Nacional en Cleveland también la escuchó y sintió las vibraciones. En un primer momento no se reportó ningún hallazgo de fragmentos.

“Podría haber algunos fragmentos pequeños, pero gran parte se habría consumido en la atmósfera”, dijo el meteorólogo del NWS Brian Mitchell.

La NASA confirmó que el objeto espacial liberó al fragmentarse una energía equivalente a 250 toneladas de TNT, provocando vibraciones perceptibles en tierra. Foto: DW

Meteoros caen diariamente

Los meteoros caen en algún lugar de Estados Unidos aproximadamente una vez al día, mientras que fragmentos más pequeños de polvo espacial podrían caer unas 10 veces por hora, explicó Hergenrother.

Los científicos rastrean meteoros mediante una red de cámaras especiales que ayudan a capturar el cielo nocturno, aunque cada vez más personas los registran con sus teléfonos celulares y cámaras de seguridad.

“Ahora los estamos viendo, y continuamente aparecen docenas de videos”, señaló Hergenrother.

*Con información de DW.