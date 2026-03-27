Ingeniero químico explicó cómo se debe limpiar apropiadamente la air fryer

La air fryer es uno de los electrodomésticos más utilizados, pero la acumulación de grasa suele afectar el funcionamiento y también puede representar un problema de higiene.

Por ello, el ingeniero químico Diego Fernández dio a conocer un procedimiento sencillo que permite dejar este aparato en buen estado sin necesidad de procesos complicados.

Método recomendado por especialista

De acuerdo con Fernández, cuando la freidora presenta capas visibles de suciedad, el proceso puede resultar más simple de lo que parece si se utilizan los elementos correctos.

El especialista recomienda colocar una o dos cucharadas de percarbonato de sodio directamente en la canastilla del aparato.

“Limpiar la olla freidora cuando está así, llena de grasa, es lo más fácil del mundo”, dijo el ingeniero químico.

La técnica comienza con la aplicación de percarbonato de sodio en la canastilla, según indicó el profesional. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este ingrediente, al entrar en contacto con agua caliente, produce una reacción que genera burbujas. Ese efecto ayuda a desprender la grasa adherida y los restos de comida sin necesidad de frotar con fuerza.

Un punto clave del procedimiento es no retirar la rejilla interna; mantenerla en su lugar permite que la mezcla actúe sobre todas las superficies metálicas al mismo tiempo.

Su Air Fryer podría dañarse fácilmente por cocinar este alimento sin antes tener en cuenta un detalle clave

Claves para cuidar el electrodoméstico y evitar daños

El experto advierte que el principal problema de no limpiar con frecuencia la freidora de aire es el deterioro progresivo de sus materiales. Los residuos quemados pueden endurecerse y volverse más difíciles de eliminar, lo que obliga a usar métodos más agresivos que terminan dañando el recubrimiento.

La grasa acumulada se endurece y dificulta la limpieza, según el especialista. Foto: Getty Images

Además, una acumulación excesiva de grasa puede generar malos olores e incluso afectar el sabor de los alimentos. Por ello, mantener una rutina de limpieza adecuada no solo prolonga la vida útil del equipo, sino que también mejora la experiencia en la cocina.