Tecnología

Ingeniero químico explicó cómo se debe limpiar apropiadamente la air fryer

Un ingeniero reveló el paso a paso para eliminar la grasa acumulada en este popular electrodoméstico de cocina.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
27 de marzo de 2026, 9:42 p. m.
La limpieza de la freidora de aire ya no será un problema tras conocerse el método explicado por un experto.
La limpieza de la freidora de aire ya no será un problema tras conocerse el método explicado por un experto. Foto: Getty Images

La air fryer es uno de los electrodomésticos más utilizados, pero la acumulación de grasa suele afectar el funcionamiento y también puede representar un problema de higiene.

Por ello, el ingeniero químico Diego Fernández dio a conocer un procedimiento sencillo que permite dejar este aparato en buen estado sin necesidad de procesos complicados.

Método recomendado por especialista

De acuerdo con Fernández, cuando la freidora presenta capas visibles de suciedad, el proceso puede resultar más simple de lo que parece si se utilizan los elementos correctos.

El especialista recomienda colocar una o dos cucharadas de percarbonato de sodio directamente en la canastilla del aparato.

Tecnología

Científicos descubren aldea de cachalotes: grabaron momento en que actúan de una manera nunca antes vista

Tecnología

Uno de los videojuegos más icónicos de N64 tendrá remake: sonríe Nintendo Switch 2

Tecnología

Estudio revela las características más comunes de las personas que podrían tener un coeficiente intelectual alto

Tecnología

PlayStation toma decisión a nivel mundial: esto pasará con sus consolas

Medioambiente

El mar se tiñó de rojo y la causa no es un desastre natural, sino una advertencia sobre el futuro del clima, según científicos

Tecnología

Así podrá cancelar el plan de internet de su casa o el de datos de su celular, a partir de este año

Medioambiente

Por primera vez en la historia, científicos encuentran drogas y extrañas sustancias en el organismo de tiburones

Tecnología

Su Air Fryer podría dañarse fácilmente por cocinar este alimento sin antes tener en cuenta un detalle clave

Tecnología

Adiós a la grasa pegada: el método efectivo para dejar la freidora de aire como nueva, en pocos minutos y sin esfuerzo

Tecnología

No haga esto mientras usa la air fryer porque podría aumentar significativamente el consumo de energía en su casa

“Limpiar la olla freidora cuando está así, llena de grasa, es lo más fácil del mundo”, dijo el ingeniero químico.

Bicarbonato
La técnica comienza con la aplicación de percarbonato de sodio en la canastilla, según indicó el profesional. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este ingrediente, al entrar en contacto con agua caliente, produce una reacción que genera burbujas. Ese efecto ayuda a desprender la grasa adherida y los restos de comida sin necesidad de frotar con fuerza.

Un punto clave del procedimiento es no retirar la rejilla interna; mantenerla en su lugar permite que la mezcla actúe sobre todas las superficies metálicas al mismo tiempo.

Su Air Fryer podría dañarse fácilmente por cocinar este alimento sin antes tener en cuenta un detalle clave

Claves para cuidar el electrodoméstico y evitar daños

El experto advierte que el principal problema de no limpiar con frecuencia la freidora de aire es el deterioro progresivo de sus materiales. Los residuos quemados pueden endurecerse y volverse más difíciles de eliminar, lo que obliga a usar métodos más agresivos que terminan dañando el recubrimiento.

Freidora de aire
La grasa acumulada se endurece y dificulta la limpieza, según el especialista. Foto: Getty Images

Además, una acumulación excesiva de grasa puede generar malos olores e incluso afectar el sabor de los alimentos. Por ello, mantener una rutina de limpieza adecuada no solo prolonga la vida útil del equipo, sino que también mejora la experiencia en la cocina.