Adiós a los malos olores y la grasa pegada: el truco para que la freidora de aire luzca como nueva

La freidora de aire, también conocida como air fryer, se ha convertido en uno de los electrodomésticos más populares y utilizados en la cocina, especialmente entre quienes buscan preparar alimentos crujientes y más saludables, sin exceso de aceite. Sin embargo, muchas personas pasan por alto que su durabilidad y buen rendimiento dependen, en gran medida, de un mantenimiento adecuado.

¿Freidora de aire u horno eléctrico? Este es el electrodoméstico que ayudaría a reducir el consumo de energía al cocinar

Mantener limpia la freidora de aire no solo ayuda a que el electrodoméstico luzca en buen estado, sino que también influye directamente en la calidad de las preparaciones. Cuando el aparato acumula residuos de grasa y restos de comida, los alimentos pueden adquirir malos olores o sabores desagradables.

Además, la suciedad acumulada puede hacer que el aparato trabaje con mayor esfuerzo, aumentando el consumo de energía y favoreciendo la aparición de bacterias que representan un riesgo para la salud de las personas.

Manos con guantes de limpieza de goma rosa fregando y quitando la canasta sucia de la freidora de aire. Foto: Getty Images

Frente a esto, expertos en el cuidado de los electrodomésticos aseguran que realizar una limpieza frecuente es fundamental para evitar daños y prolongar la vida útil de la freidora. De acuerdo con las recomendaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las piezas que tienen contacto directo con los alimentos deben lavarse después de cada uso. Esta práctica evita que la grasa y la suciedad se adhieran con el tiempo.

Pero, ¿cómo evitar que la freidora de aire acumule grasa y restos de alimentos? Algunas marcas fabricantes, como IMUSA, recomiendan en sus sitios web colocar papel de cocina o papel aluminio en el fondo de la cesta para recoger el exceso de grasa y las migajas durante la cocción. Esta práctica puede ayudar a reducir la acumulación de residuos y facilitar la limpieza del electrodoméstico.

Freidora de aire Foto: Getty Images

Asimismo, los expertos recomiendan no exceder la capacidad de la freidora de aire, ya que una sobrecarga puede impedir una cocción uniforme y favorecer la acumulación de grasa en el interior del aparato.

De igual manera, destacan la importancia de realizar una limpieza después de cada uso para evitar que los residuos se adhieran, alteren el sabor de los alimentos y afecten el buen funcionamiento del electrodoméstico con el paso del tiempo.