Líderes de la inteligencia artificial suavizan las advertencias sobre la pérdida de empleos: “Lo detesto profundamente”

Los empresarios más destacados de la inteligencia artificial (IA) están moderando sus sombrías predicciones sobre un desempleo masivo, en un contexto en el que el sector se enfrenta a una creciente hostilidad pública por la prometida transformación de los lugares de trabajo.

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El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y el CEO de OpenAI, Sam Altman, cuyas declaraciones han alimentado la ansiedad sobre los posibles efectos de la IA en la sociedad, sostienen ahora que las advertencias apocalípticas fueron exageradas o, en algunos casos, poco sinceras.

En una entrevista con Channel News Asia el lunes, Huang apuntó directamente a otros ejecutivos que han culpado públicamente a la IA de las reducciones de personal.

“La narrativa que vincula la IA con la pérdida de empleo, para muchos de los directores ejecutivos que la emplean, es simplemente demasiado fácil”, dijo.

Inteligencia Artificial Foto: Getty Images

“La IA acaba de llegar. ¿Cómo es posible que ya estén perdiendo empleos?”, sostuvo Huang, quien desde hace tiempo sostiene que la IA creará tantos puestos de trabajo como los que eliminará.

Rechazó además las predicciones catastrofistas de algunos actores del sector, afirmando que la reciente oleada de despidos corporativos no estuvo impulsada por la IA.

“¿Cómo es posible que la IA se haya vuelto productiva y útil solo hace seis meses, y que de algún modo estuvieran despidiendo gente hace dos años a causa de la IA? No tiene sentido”, afirmó.

Sam Altman, máximo responsable de OpenAI, rechazó de manera clara las especulaciones sobre una nueva IA, afirmando que la compañía no tiene planes de lanzamiento en el horizonte. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Getty

“Era solo una manera de parecer listos, y eso lo detesto profundamente. Creo que estamos asustando a la gente y eso es irresponsable”, añadió.

Impacto en cadena en el sector tecnológico

Esto surge luego que grandes firmas como Google y Amazon anunciaran reducciones en sus plantillas en los últimos dos años al citar la necesidad de reubicar sus recursos, incluidos puestos de trabajo, hacia las iniciativas relacionadas con la IA.

Analistas de la industria indican que la automatización de la IA está afectando en particular cargos en las áreas de atención al cliente, moderación de contenido, ingreso de datos y ciertas tareas de programación informática.

*Con información de AFP.