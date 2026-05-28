Nuevas etiquetas en YouTube: así se identificarán los vídeos generados con inteligencia artificial

YouTube identificará de forma automática los vídeos publicados que contengan contenido generado o modificado mediante inteligencia artificial (IA) realista y añadirá una etiqueta informativa en caso de que el creador no lo haya hecho previamente. Además, estas etiquetas se mostrarán en ubicaciones más visibles dentro de la plataforma.

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La plataforma de streaming ya ofrecía desde 2024 la opción de etiquetar el contenido generado con IA, con el objetivo de que los creadores indiquen si los vídeos que comparten han sido creados o alterados mediante IA generativa. Esta medida busca reforzar la transparencia y evitar posibles confusiones entre los espectadores.

Sin embargo, YouTube ha anunciado ahora un paso más: comenzará a detectar automáticamente contenido generado por IA mediante nuevas señales internas. Si el sistema identifica que un vídeo incluye este tipo de contenido y el creador no lo ha declarado, la plataforma aplicará una etiqueta de forma automática.

Así lo ha comunicado la compañía en su blog oficial, donde explica que ha analizado lo que los usuarios consideran útil en materia de divulgación de IA. A partir de ello, busca ofrecer un proceso “mucho más sencillo e intuitivo tanto para creadores como para espectadores”.

En concreto, aunque la plataforma seguirá exigiendo que los creadores indiquen manualmente cuando utilicen IA realista, desde este mes de mayo, si sus sistemas detectan un uso “significativo” de contenido fotorrealista generado por IA, se añadirá automáticamente una etiqueta informativa.

Si un creador no declara el uso de IA, la plataforma añadirá una etiqueta de forma automática. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

YouTube también ha señalado que, si un creador considera que su contenido ha sido identificado incorrectamente como generado por IA, podrá modificar el estado de divulgación desde YouTube Studio. No obstante, en algunos casos, las etiquetas automáticas se mantendrán de forma permanente.

Por ejemplo, estas etiquetas permanecerán siempre visibles cuando el contenido haya sido creado con herramientas de IA de la propia plataforma, como Veo o Dream Screen, así como cuando se detecte el uso de metadatos del estándar C2PA.

YouTube etiquetará automáticamente los vídeos creados con IA

Además, ha confirmado que estas etiquetas de divulgación para contenido fotorrealista o significativamente alterado mediante IA se mostrarán ahora en posiciones más destacadas.

En los vídeos de larga duración, aparecerán justo debajo del reproductor y encima de la descripción. En el caso de los vídeos cortos, se mostrarán como una superposición dentro del propio contenido.

De esta manera, los usuarios podrán identificar de un vistazo si se trata de contenido generado o modificado por inteligencia artificial, reduciendo posibles malentendidos o confusiones.

Si un creador no declara el uso de IA, la plataforma añadirá una etiqueta de forma automática. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Este será el formato de etiqueta único para todo el contenido fotorrealista generado o alterado con inteligencia artificial en YouTube”, ha señalado la compañía. No obstante, en los casos de contenido no realista, animado o con modificaciones leves, esta información podrá consultarse en la descripción ampliada del vídeo.

Finalmente, YouTube ha aclarado que la presencia de una etiqueta de divulgación de IA no afecta la forma en que se recomienda un vídeo ni influye en su capacidad de generar ingresos.

*Con información de Europa Press