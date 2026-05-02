YouTube sorprende con una función antes exclusiva que ahora es gratuita: así puede activarla en el celular

YouTube ha transformado la forma en que las personas consumen contenido audiovisual. Hoy en día, millones de usuarios acceden diariamente a la plataforma para aprender nuevas habilidades, informarse, ver tutoriales, escuchar música o simplemente entretenerse.

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Uno de sus aspectos más destacados son las constantes actualizaciones, que incorporan mejoras orientadas no solo a optimizar la experiencia del usuario, sino a adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas y a los hábitos de consumo actuales.

En este sentido, sobresalen funciones como el modo imagen en imagen, los videos cortos tipo Shorts y las mejoras en las transmisiones en vivo, las cuales han ampliado significativamente las formas de interacción entre creadores y usuarios.

Recientemente, se conoció que YouTube ha extendido el modo imagen en imagen (PiP, por sus siglas en inglés) a todos los usuarios a nivel global en dispositivos con Android e iOS, por lo que ya no será necesario contar con una suscripción prémium para reducir el tamaño del video y continuar reproduciéndolo mientras se navega por otras aplicaciones.

Ahora está disponible para todos los usuarios en Android e iOS. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El modo imagen en imagen (Picture in Picture) permite seguir visualizando videos en una ventana flotante mientras se utiliza el smartphone o se accede a otras aplicaciones. Cuando está activado, el contenido se reduce y puede moverse libremente por la pantalla.

Esta función, que anteriormente era exclusiva para usuarios de pago, ya había sido habilitada de forma progresiva para usuarios en Estados Unidos en su versión gratuita. Ahora, la plataforma de streaming ha anunciado su despliegue a nivel global.

Así lo confirmó la compañía en un comunicado publicado en su página de soporte, donde precisó que la función está disponible para la aplicación de YouTube en dispositivos Android e iOS, aunque con una limitación: solo se permite su uso en contenido extenso que no sea musical.

YouTube ha extendido el modo imagen en imagen (PiP) a nivel mundial. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Los usuarios suscritos a YouTube Premium sí podrán disfrutar del modo imagen en imagen tanto para música como para videos no musicales, lo que ofrece una experiencia completamente ininterrumpida.

Para utilizar el modo PiP, basta con activarlo durante la reproducción de un video, ya sea deslizando hacia arriba o saliendo de la aplicación sin cerrarla. De esta manera, el contenido continuará reproduciéndose automáticamente en tamaño reducido. Esta función se irá implementando de forma progresiva en los próximos meses.

*Con información de Europa Press