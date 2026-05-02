¿Alguna vez ha pensado en la posibilidad de que una máquina haga todo por usted? Pues esta es una realidad que ya comienza a evidenciarse, especialmente cuando se trata del aseo del hogar, una de las prácticas más importantes para garantizar el bienestar físico, mental y social de quienes lo habitan.

El papel higiénico no va más: la nueva tecnología que ya es tendencia y llega para transformar los baños del hogar

En este contexto, barrer o trapear sigue siendo fundamental, ya que es la forma tradicional de eliminar el polvo, las manchas y la suciedad que se acumulan con el tiempo

Sin embargo, para muchas personas puede resultar una tarea tediosa, especialmente en espacios grandes que requieren tiempo y esfuerzo, y donde a veces no se logra un acabado completamente uniforme.

Debido a esto, la tecnología, con su rápido avance, ha comenzado a ofrecer soluciones más prácticas y eficientes. Un ejemplo son las aspiradoras inalámbricas, diseñadas para eliminar la necesidad de escobas o de dispositivos con cable, facilitando el mantenimiento de la casa.

De acuerdo con expertos, estos dispositivos ofrecen una forma más cómoda y práctica de mantener los espacios en orden, ya que permiten moverse libremente sin depender de enchufes. Esto hace que el proceso sea más rápido, lo cual resulta ideal para personas con poco tiempo.

Durante décadas, la escoba ha sido un elemento clave para la limpieza de la casa. Foto: Getty Images

Además, destacan por su versatilidad, dado que existen modelos adaptados a diferentes necesidades, como la eliminación de pelo de mascotas, migas o la llegada a rincones difíciles. También suelen contar con diseños compactos que facilitan su almacenamiento en espacios reducidos.

Entre sus ventajas se encuentran la posibilidad de realizar tareas rápidas de aseo, su menor nivel de ruido y un consumo energético más eficiente en comparación con las aspiradoras tradicionales.

Para mantener su buen funcionamiento, es importante cargarlas después de cada uso, limpiar los filtros con regularidad y utilizar los accesorios adecuados según la superficie a tratar.

En general, son una excelente opción para hogares que buscan practicidad, especialmente en espacios pequeños, con niños o mascotas, o para quienes priorizan la comodidad en el cuidado diario del hogar.

Las aspiradoras inalámbricas son útiles para eliminar el polvos de todos los espacios de la casa. Foto: Getty Images

Este tipo de dispositivo está pensado para un uso frecuente, incluso diario, lo que lo hace más práctico que la escoba tradicional. En zonas de alto tránsito, como la cocina o la sala, se recomienda utilizarlo todos los días o cada dos días para evitar la acumulación de polvo. En habitaciones menos utilizadas, basta con dos o tres veces por semana.

Finalmente, es importante tener en cuenta que en el mercado existen diversas opciones que varían en tamaño, marca, características y precio, por lo que los usuarios deben evaluar cuidadosamente sus necesidades y elegir la que mejor se adapte a ellas.