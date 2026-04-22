No bote ni regale su celular viejo: estos son los usos prácticos que puede darle para aprovecharlo al máximo

Son muchas las personas que deciden renovar sus celulares, ya que las nuevas tecnologías han impulsado el desarrollo de equipos cada vez más avanzados y completos. Esto genera en los usuarios la necesidad de adquirir los modelos más recientes, que ofrecen mejoras en cámara, software, memoria y otras funciones.

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A esto se suma que muchas aplicaciones actuales requieren más recursos y actualizaciones constantes, lo que puede hacer que algunos dispositivos antiguos empiecen a funcionar con lentitud o incluso pierdan compatibilidad con ciertas funciones.

Sin embargo, cambiar de teléfono no significa que el anterior pierda utilidad. Existen diversas alternativas responsables para aprovecharlo mejor. De acuerdo con ESET, puede convertirse en un dispositivo secundario para emergencias, viajes o trabajo, o incluso adaptarse a usos específicos como cámara de seguridad, reproductor de música o control remoto para otros dispositivos. También puede venderse para recuperar parte de la inversión realizada en el nuevo equipo.

Otra opción es utilizarlo como herramienta de autenticación en dos pasos (MFA), mediante aplicaciones como Google Authenticator o Microsoft Authenticator, lo que añade una capa adicional de seguridad a cuentas personales y servicios digitales.

Los usuarios sienten la necesidad de actualizarse para tener mejores funciones. Foto: Getty Images

Asimismo, puede reutilizarse como dispositivo para tareas específicas, como entretenimiento, control del hogar inteligente o fines educativos, incluso configurando controles parentales para limitar contenidos y tiempos de uso en el caso de los niños.

De igual manera, puede conservarse como teléfono de emergencia, útil en caso de pérdida, daño o descarga del dispositivo principal, garantizando la posibilidad de comunicación en situaciones imprevistas.

Finalmente, cuando ya no sea posible su uso, se recomienda donarlo o reciclarlo de manera segura, asegurándose de borrar completamente la información personal para proteger los datos y reducir el impacto ambiental generado por los residuos electrónicos.

Cómo convertir un viejo celular en una cámara de seguridad Foto: Getty Images

Para mantener el dispositivo protegido durante su uso prolongado, es importante asegurarse de que el sistema operativo y las aplicaciones estén siempre al día, porque las actualizaciones suelen incluir mejoras que eliminan fallas de seguridad.

Además, incorporar medidas de protección como programas antivirus y herramientas de supervisión ayuda a reducir riesgos y a reforzar la seguridad general del equipo. Así, el celular puede reutilizarse con mayor tranquilidad y eficiencia.