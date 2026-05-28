El diminuto punto azul que sale en la pantalla del celular: qué significa y por qué debe prestar atención a este detalle

Los teléfonos celulares se han convertido en una herramienta indispensable en la vida diaria. Se utilizan para comunicarse, trabajar, estudiar y entretenerse, pero detrás de su apariencia sencilla esconden una gran cantidad de datos y funciones que la mayoría de las personas pasa por alto.

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Aunque están diseñados para ser fáciles de usar, en su interior funcionan con sistemas operativos altamente complejos. Android e iOS, por ejemplo, recopilan y procesan constantemente información sobre el uso del dispositivo: desde el consumo de batería hasta la ubicación, el rendimiento de las aplicaciones o el tiempo de uso de pantalla.

En este contexto, es posible que en algún momento haya notado la aparición de un punto naranja o verde en la parte superior de la pantalla. Aunque pueden pasar desapercibidos, o incluso generar cierta incertidumbre, cumplen una función clave: avisar cuando determinadas funciones del dispositivo están activas, como la cámara o el micrófono.

Pero, ¿ha escuchado hablar del punto azul? De acuerdo con MovilZona, este indicador señala el uso de la ubicación o el escaneo de dispositivos cercanos.

Los celulares tienen indicadores que muchas veces pasan desaparecidos por las personas. Foto: Getty Images

En el caso de Android 16, Google ha unificado este sistema de avisos mediante colores en la esquina superior derecha de la pantalla, con el objetivo de facilitar la identificación de qué funciones están activas. Así, el color verde se asocia al uso de la cámara y el micrófono, mientras que el azul indica el acceso a la ubicación y a conexiones cercanas.

Es importante tener en cuenta que este punto azul puede aparecer en aplicaciones como WhatsApp o Instagram cuando estas acceden a la ubicación del usuario, un permiso que previamente ha sido otorgado. Esto no implica necesariamente un rastreo constante, ya que también puede activarse en otras apps como Google Maps cuando utilizan este servicio.

Por lo general, estos indicadores señalan que hay funciones activadas. Foto: Getty Images

Además, este indicador es ahora interactivo en Android: al desplegar el panel de notificaciones, es posible tocarlo para ver qué aplicación está usando la ubicación y acceder directamente al panel de privacidad para gestionar los permisos.

Cabe destacar que este aviso de privacidad no está disponible en todos los dispositivos Android. Se trata de una función exclusiva de los teléfonos Google Pixel, incorporada tras una actualización reciente, y presente en modelos que van desde la serie Pixel 6 hasta la Pixel 10, incluyendo versiones Pro, a, Fold y Pro XL.