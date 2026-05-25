Cuidado, clientes de Trump Mobile: exponen datos personales tras un fallo de seguridad, ¿sus cuentas están en riesgo?

Trump Mobile admitió que han quedado expuestos los datos personales de sus clientes en internet, como el correo electrónico e identificadores de transacciones, como consecuencia de un fallo en un proveedor tercero.

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Algunos clientes de Trump Mobile alertaron la semana pasada de una exposición de datos, que incluía desde números de móvil y direcciones particulares hasta las de correo electrónico e incluso identificadores de transacciones.

La compañía reconoció lo ocurrido, como compartido el portavoz del fabricante de teléfonos Trump Mobile, Chris Walker, a TechCrunch, que ha negado que el origen fuese la red, los sistemas o la infraestructura del dispositivo.

Mientras se discute una intervención militar, Trump presenta su nuevo smartphone. Foto: Getty y trumpmobile

Por el contrario, Walker ha vinculado la brecha a un proveedor de terceros de la plataforma que se encarga de dar soporte a ciertas operaciones de Trump Mobile, aunque ha mantenido su nombre en el anonimato.

Asimismo, Walker confirmó al medio citado que la compañía se encuentra ahora mismo investigando la exposición de los datos y que no ha encontrado evidencias de que se haya filtrado contenido o información financiera de sus clientes de forma online.

Trump Mobile 1 Foto: X: @TrumpMobile

La confirmación de Trump Mobile no ha sido circunstancial, y llega tras varios reportes y la declaración de dos youtubers, Coffeezilla y penguinz0, que desde sus canales admitieron que su intento de avisar a Trump Mobile sobre la exposición pública de datos, fue en vano tras no recibir respuesta de la compañía detrás del lanzamiento del móvil de Donald Trump.

El lanzamiento de Trump Mobile ha estado envuelto en polémica ya desde su fabricación, ya que se promocionó como un dispositivo Made in the USA (Fabricado en Estados Unidos) cuando en realidad fue fabricado en el extranjero por la marca taiwanesa HTC (como una versión del HTC U224 PrO) según Hardware Zone.

The T1 Phone has arrived!! Those who pre-ordered the T1 Phone will be receiving an update email. Phones start shipping this week!!! pic.twitter.com/IsOre1cBa1 — Trump Mobile (@TrumpMobile) May 13, 2026

También se ha criticado el hecho de que el dibujo de la bandera de EE. UU. que viene grabado tiene solo once rayas en lugar de las 13 oficiales, como confirma Mashable en su unboxing.

Inicialmente, se esperaba su lanzamiento inicial para agosto de 2025, aunque se retrasó hasta octubre para volver a desplazar de nuevo su fecha de entrega. Esta semana sería la elegida para la distribución a sus clientes, según confirma el medio CNET.

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Walker mantiene que actualmente están deliberando si necesitan notificar a los clientes la exposición de sus datos personales. Un teléfono móvil del que, de las 600.000 prerreservas iniciales que se rumoreaban, se descubrió que solamente 30.000 personas fueron las que actualmente las hicieron, según publicó el medio PC Mag.

*Con información de Europa Press.