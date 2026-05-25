A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, que se llevarán a cabo el próximo domingo 31 de mayo de 2026, varias figuras del entretenimiento han comenzado a pronunciarse públicamente sobre sus preferencias políticas.

Uno de ellos ha sido el actor Sebastián Caicedo, quien en las últimas semanas se ha mostrado bastante activo en sus redes sociales compartiendo mensajes relacionados con el panorama político del país.

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De acuerdo con las publicaciones realizadas por Caicedo a través de sus historias de Instagram, su apoyo frente a los comicios de este año estaría dirigido hacia el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, dejando claro que su decisión de voto para las elecciones de 2026 ya estaría tomada.

En varios de sus mensajes, el actor ha replicado publicaciones, videos y discursos del aspirante presidencial, acompañándolos de comentarios en los que expresa respaldo a sus propuestas e invita a sus seguidores a escucharlas con atención.

De hecho, en una de sus publicaciones más recientes, se animó a realizar una encuesta para conocer la opinión de sus seguidores. Entre las opciones incluyó a los tres candidatos potenciales para este año: Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Publicaciones de Sebastián Caicedo en Instagram Foto: Instagram @sebastiancaicedo

A través de estas dinámicas, Caicedo ha mantenido una postura firme y sigue difundiendo contenido relacionado con la campaña presidencial de Abelardo, quien basa parte de su aspiración a la Casa de Nariño en su trayectoria como empresario exitoso.

En este contexto, vale mencionar que, además de ser actor, Sebastián Caicedo decidió emprender junto a su esposa, Juliana Diez, hace más de tres años, y juntos le han apostado a expandir su modelo de negocio en los Estados Unidos, según comentaron en entrevista para Global Business International.

Además, también han optado por incursionar en el mundo de las conferencias empresariales con el objetivo, según han expresado, de generar un impacto positivo en la vida de hombres y mujeres, inspirándolos a “soñar, creer y emprender con propósito”.

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Durante sus charlas, la pareja suele enfocarse en relatar la experiencia y el recorrido que han construido a través de su emprendimiento, exponiendo los desafíos, aprendizajes y logros que han marcado su trayectoria empresarial.

En estos espacios también comparten parte de los conocimientos que, aseguran, les han permitido consolidar sus proyectos y mantenerse vigentes en el mundo de los negocios. Por otro lado, destacan constantemente que su fe y su creencia en Dios han sido un pilar fundamental para afrontar las dificultades y continuar avanzando en cada una de sus iniciativas.