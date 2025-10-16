Suscribirse

Sebastián Caicedo habló de Carmen Villalobos y dejó al aire cómo la superó “tan rápido”: “Hay un lapso”

El actor fue claro en mencionar que las cosas no sucedieron como muchos creen.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

16 de octubre de 2025, 5:04 p. m.
Sebastián Caicedo habló de cómo fue superar la separación con Carmen Villalobos. | Foto: Instagram @sebastiancaicedo - @cvillaloboss

En el mundo de la farándula nacional son varios los actores y actrices que se dan a conocer y que han marcado historia con el paso de los años por su talento y habilidad al darle vida a una gran variedad de personajes.

Dentro de los rostros que gozan de un gran reconocimiento en el país está Sebastián Caicedo, quien ha participado en producciones como El señor de los cielos, Mentiras perfectas, Sin senos no hay paraíso, Nadie es eterno en el mundo, Los Reyes, entre otras.

Además de su gran carrera actoral, desde hace años, Sebastián ha llamado la atención desde un punto mediático, debido a su vida personal, más que todo la amorosa, pues se separó de la actriz barranquillera Carmen Villalobos y luego entabló una nueva relación con una empresaria paisa, la cual hoy está consolidada en un matrimonio.

Sebastián Caicedo confesó cómo hizo para superar su ruptura

En diferentes oportunidades, Sebastián ha dejado claro que asumir y enfrentar su separación fue uno de los episodios más difíciles y oscuros de su vida.

Aunque lo mantuvo en privado, muchos se atrevieron a juzgarlo, pues para los ojos de muchos, al poco tiempo ya estaba con su pareja, la empresaria Juliana Diez.

Recientemente, Sebastián ha estado concediendo entrevistas debido a temas laborales y nuevos proyectos, pero fue en una de ellas, con Bésame, que habló de su expareja y de cómo dejó toda la situación a un lado.

“¿Cómo se hace para superar una relación tan rápido y enamorarse tan rápido?“, fue la pregunta que recibió.

Ante esto, el actor reafirmó una vez más que para él no fue fácil y aseguró que no fue como la gente lo creyó, pues su nueva relación no empezó tan pronto terminó con Carmen.

“La verdad es que no fue rápido, lo que pasa es que cuando se dio la noticia de que me separé, llevaba más de seis u ocho meses y con Juli nos conocimos también a los ocho meses, entonces hay un lapso de más de un año”, afirmó Sebastián.

Además de lo anterior, Caicedo mencionó que la cercanía, y sobre todo la relación con su actual esposa, se dio por un destino de Dios, pues ninguno de los dos estaba buscando nada.

“La verdad, yo puedo decir que cuando conocí a Juli no la estaba buscando, la conocí en la iglesia y nos conocimos por un propósito de la comunidad que ella tiene […] Duramos como dos meses hablando por chat, nunca nos vimos. Terminé la película y comenzamos a hablar. Esto es algo que tenía preparado Dios, ni ella ni yo estábamos buscando nada”, concluyó.

