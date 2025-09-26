Van diez temporadas de uno de los realities más amados de la televisión colombiana: MasterChef Celebrity. Conforme fueron pasando los años, temporada a temporada, varios famosos se han mostrado interesados en ser participantes de este formato, aunque su conocimiento en gastronomía no sea muy amplio.

Hay personas que, como René Higuita y Mario Alberto Yepes, aceptan ser parte para vivir una nueva experiencia, pero su interés no está en llegar al final o ganar el reality culinario.

Un momento de tensión se vivirá en 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Captura de Instagram @claudiabahamon

Recientemente, el periodista Carlos Ochoa, especialista en realities y telenovelas, estuvo hablando con Sebastián Caicedo, actor reconocido en el país, y le preguntó por distintos aspectos de su vida, incluso por sus intenciones de formar parte de este programa.

Ante el interrogante del periodista, Caicedo confirmó su teoría y le aseguró que sí sueña con ser participante de este reality, en especial porque su esposa, Juliana Díez, necesita que aprenda a cocinar, según él.

“Yo estoy que me voy para MasterChef, para TopChef. Mi esposa necesita, requiere, que yo aprenda a cocinar. No, si me invitan, espero que podamos coincidir", manifestó.

Carlos Ochoa prefirió no quedarse con la duda y le preguntó a Juliana Díez si le ve futuro a su esposo en este anhelo: “Claro, este hombre, por Dios, lo hace todo perfecto”.

Queriendo ahondar más en el tema culinario, el periodista afirmó que lo vio en clase de cocina y quiso conocer qué ha aprendido.

“Te vi en clases, ¿qué has aprendido de gastronomía?”, preguntó.

“Bueno, sí estuve en clases. Las bases, por ejemplo, eso es muy, muy, muy importante. Salsas, también son muy importante”, respondió el actor.

Sebastián Caicedo. | Foto: Captura de YouTube Frank López

Carlos Ochoa indagó en la vida de Sebastián Caicedo y Juliana Díez

El periodista le preguntó a Díez cómo ha pasado sus días con el actor, a lo que respondió: “Es demasiado especial, así, lo que ustedes ven en redes sociales, porque hay gente que en redes se muestra de una forma, pero en su vida real es otra. Pero Sebastián, de verdad, yo le digo siempre a Teresita, a mi suegra, le digo: ‘Teresita, gracias por haber educado a este hombre. Gracias, eres mi inspiración’. Yo necesito que Tomy sea un hombre así como Sebas: amoroso, atento, caballeroso. También a veces es malgeniado, porque no todo es perfecto; mijito, es malgeneiado y a mí me ha tocado aprender, porque son 10.000 veces más las cosas buenas, que cuando llegan las cosas malas, pues yo también las tengo, es como: respiremos profundo”.