Juan Sebastián Caicedo Londoño es un empresario y reconocido actor por su actuación en grandes producciones como Sin senos no hay paraíso, Nadie es eterno en el mundo, Padres e hijos, El señor de los cielos, Francisco el matemático, entre otras.

A pesar de la carrera actoral del caleño, Sebastián también ha captado la atención mediática por sus relaciones amorosas, pues estuvo casado con Carmen Villalobos y, después de su separación, sufrió depresión e intentó atentar contra su vida, una fuerte confesión que sorprendió a sus seguidores.

Sin embargo, después de esa época que catalogó como un “momento oscuro”, el actor conoció a la empresaria Juliana Diez Duque, con quien ha llevado una relación basada en la religión cristiana y dedicada a los negocios, dejando un poco de lado la actuación.

¿Por qué Caicedo no ha aceptado propuestas televisivas?

En una entrevista con Revista Vea, reveló que ha rechazado los ofrecimientos que Telemundo le han realizado para trabajar en Colombia y Estados Unidos porque no le importa el valor de lo que le paguen y agregó: “No persigo fama, ni dinero, persigo realmente mi propósito”.

Sebastián también mencionó que antes sufría ansiedad tener una novela o un personaje porque, desde que decidió creer en Dios, ha aprendido a ser paciente en medio de sus luchas, soltar el control y no sentir ansiedad por estar en una producción.

“Hoy puedo decir, no vivo la actuación”, agregó el caleño, haciendo referencia que ha tenido la oportunidad de realizar otros proyectos que le han permitido generar ingresos, como sus propias marcas y una nueva que está empezando con su esposa.

Luego, le preguntaron sobre los proyectos que sí aceptaría y aprovechó para aclarar que no dejará de actuar, pero que hay personas o realities como La casa de los famosos que no aceptó porque tiene sus prioridades, entre ellas su matrimonio, su empresa y lo que está creando con Juliana.

Sin embargo, afirmó que en algún momento espera poder llegar hacer una película en México o Bogotá, pero que todavía no es tiempo y no está afanado en conseguirlo porque se siente tranquilo y descansa en Dios.

¿Por qué no aceptó participar en reality?

Según la respuesta a la revista, ingresar al programa iba en contra de sus valores, pues no le interesa tener conflicto con otras personas, no se edificaría a él ni a alguien más y está en un proceso en el que ha salido adelante y no quiere retroceder.