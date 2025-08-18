Sebastián Caicedo hizo romántica dedicatoria a su esposa y dejó una frase que desató rumores sobre su futuro: “Los bendecimos”

La vida amorosa de Sebastián Caicedo ha sido centro de atención durante gran parte de su carrera, siendo en los últimos años su matrimonio con Juliana Diez el que más se ha robado protagonismo, principalmente por los proyectos que han realizado juntos.

A la pareja se le ha visto muy enamorada, emprendiendo, disfrutando de viajes y momentos especiales que, según el actor, los han llevado a soñar en grande. Por esta razón, recientemente le hizo una romántica dedicatoria en la que agregó unas palabras de agradecimiento a su esposa por un importante cambio que notó en su vida.

“Gracias por ayudarme a ser mi mejor versión de la mano de papá (Dios)“, escribió Caicedo en una publicación que realizó a través de su cuenta oficial de Instagram y que acompañó con un emotivo video en el que aparecen ambos bailando cerca a la playa y en medio de un hermoso atardecer la canción Virgen del grupo musical Adolescentes Orquesta.

Además, agregó una frase que rápidamente desató rumores sobre su futuro como pareja, aunque realmente no dio pistas contundentes sobre lo que sus seguidores están pensando. “Te amo esposa mía, vamos a seguir construyendo esa promesa!“.

Ante su romántica dedicatoria, varios seguidores del actor empezaron a especular sobre un posible nuevo integrante en su hogar (un hijo). Sin embargo, ni él y Juliana Diez se han pronunciado al respecto para aclarar sus proyectos relacionadas con ser o no padres.

“Te amooooo amor de mi vida, gracias por estar en mi vida, gracias por ser ese hombre tan, tan especial, un hombre con un corazón lleno del amor y la presencia de papá, te amoooo!!! Gracias por llegar a mi vida ❤️“, fue la reacción de su esposa al ver su post.

Mientras tanto, algunos usuarios han dejado comentarios como: “Lo que siempre quisiste Sebastián ! Bebé en camino 2026 😌“; ”¡Qué viva el amoooor" Dios los bendiga siempre 🙌🏻“; ”Yo creo q ella esta embarazada🤰😍“; ”Los bendecimos"; “Se merecen el uno al otro 🙌❤️“.

Lo cierto es que, pese a que no han confirmado nada relacionado con su hogar, Sebastián Caicedo sí dejó claro que está pasando por uno de los mejores momentos de su vida, después de confesar que sufrió depresión y tuvo pensamientos suicidas tras su separación de Carmen Villalobos.

Según su testimonio en diferentes entrevistas que ha dado, para él fue difícil aceptar su ruptura con Villalobos porque tuvieron un noviazgo de diez años y un matrimonio que duró otros tres años, lo que los llevó a convertirse en su momento en una de las parejas más queridas y estables de la farándula colombiana.