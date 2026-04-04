Sebastián Caicedo alertó por delicado tema y lanzó advertencia: “No soy yo”

Tras poner fin a su relación con Carmen Villalobos, Sebastián Caicedo llamó la atención al revelar cambios en su vida sentimental. El actor decidió darse una nueva oportunidad en el amor, en una etapa marcada por el crecimiento personal y la tranquilidad.

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Aunque dejó atrás su historia con la protagonista de Mi corazón insiste, el colombiano reconoció el valor de lo vivido. Con el tiempo, inició un nuevo vínculo con Juliana Diez, con quien consolidó una relación basada en una conexión que, según ha expresado, surgió desde el primer momento.

No obstante, más allá de lo que suele postear sobre su relación, Sebastián Caicedo llamó la atención de los curiosos con una inesperada publicación, la cual denunciaba una delicada situación que lo involucraba.

Según compartió el famoso, una persona se estaría haciendo pasar por él, utilizando un número falso para engañar a sus allegados. El artista comentó un poco de la estafa que estaban realizando, dejando a la vista el tipo de mensajes que enviaban.

En una captura de pantalla, Sebastián Caicedo indicó que alguien robaba su identidad para enredar a sus conocidos y así sacar dinero. En el post se ve cómo alguien se hace pasar por él, pidiendo un favor relacionado con un equipaje.

“Quisiera comentarte algo que me sucedió con mi equipaje... quisiera saber si puedo contar con tu apoyo por el momento que logre viajar. Lo que sucede fue que yo envié alguna parte por adelantado, son obsequios... pero ya me informaron vía correo electrónico que necesitan dejar en el sistema el registro de domicilio y de la persona destinataria que va a recibir la encomienda”, se lee en la imagen.

“Si no hay problema, Dani, de que tú, por favor, me las recibas y me las guardes por el momento que yo logre llegar a Colombia. Ya nos ponemos de acuerdo los dos para yo ir personalmente a recogerlas a tu casa”, concluyen.

El exesposo de Carmen Villalobos aseguró que una amiga suya le hizo llegar estas pruebas, poniéndolo en sobre aviso para que tomara acciones y no dejara que robaran a nadie bajo su nombre.

“¡Alguien se está haciendo pasar por mí en WhatsApp desde otro número, obviamente NO soy yo! Les comparto lo que le escribieron a una amiga, por si se contactan con ustedes“, escribió en la historia de su cuenta personal.