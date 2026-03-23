Ex de Carmen Villalobos rompió el silencio y se pronunció en vivo sobre supuesta infidelidad: “Haciendo mi vida normal”

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg se convirtieron en protagonistas de una serie de noticias en los medios internacionales, debido a la confirmación de su ruptura amorosa meses atrás. Los dos tomaron caminos distintos, llamando la atención sobre los motivos que habrían influido en la decisión.

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A pesar de que los dos son rostros reconocidos en la industria del entretenimiento por su talento, hay quienes se enfocan en lo que hay en el terreno personal, teniendo en cuenta lo felices que se mostraban en redes sociales.

Carmen Villalobos habló primero sobre esta etapa que ahora atravesaba, indicando que estaba soltera, “pero no sola”. Nunca mencionó a su expareja, pasando la página con el asunto.

Sin embargo, la periodista Mandy Fridmann comentó al respecto de la separación, indicando que Frederik Oldenburg le habría sido infiel a la colombiana con Marjanca Polutnik, una amiga que jamás le presentó.

“Fuentes cercanas tanto a Carmen Villalobos como a Frederik nos dicen que aunque por ahora él la presenta como ‘una amiga’, la protagonista de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ jamás había escuchado hablar de ella, ni tampoco se la habría presentado cuando aún eran pareja”, dijo.

Esto llevó a que el modelo se pronunciara al respecto, respondiendo a la ola de rumores que rodeaban su vida sentimental y privada.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg Foto: Foto: Instagram @ccvillaloboss.

¿Qué dijo Frederik Oldenburg tras su ruptura con Carmen Villalobos?

Según recogió Univisión, el presentador habló en el segmento Picante y explosivo de Telemundo sobre este asunto, refiriéndose a la mujer con la que fue relacionado. El venezolano indicó que eran solo amigos, por lo que desmentía cualquier amorío.

“Eso es correcto, ella es mi amiga, mi hermosa amiga. Se llama Marjanca, pero solo somos amigos”, aseguró.

Al entrar en detalles, Oldenburg puntualizó que no negaba dichas fotografías con la mujer, ya que eran cercanos y amigos, siguiendo su vida tras lo que pasó con Carmen Villalobos.

“Sí fuimos al estadio, fuimos al República Dominicana-Venezuela, él único partido que fui y perdimos, menos mal que no fui a otro partido, porque a lo mejor perdíamos otra vez. Pero, sí fui al partido de béisbol, fui a centros comerciales, fui a la playa, estuve en todas partes haciendo mi vida normal”, afirmó.

Ante esto, el hombre enmarcó que estaba soltero y que ella era solo su amiga, pese a lo que terceros pudieran pensar al respecto.

“La gente puede pensar lo que quiera y está en todo su derecho de pensar lo que quiera, pero yo fui con mi amiga al partido de béisbol”, aseveró.