Carmen Villalobos se pronunció sobre su ruptura amorosa con Frederik Oldenburg, tras rumores de infidelidad

Un clip grabado en un camerino volvió a poner a Carmen Villalobos en el centro de la conversación en la farándula nacional, especialmente en redes sociales.

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El contenido fue publicado por su amiga y colega Majida Issa, y rápidamente encendió rumores sobre una posible ruptura entre la actriz y Frederik Oldenburg, con quien inició una relación tras su separación del también actor Sebastián Caicedo.

Aunque en su momento la barranquillera no confirmó ni negó las versiones que comenzaron a circular, el video no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes analizaron cada detalle de la publicación.

En las imágenes, Majida Issa aparece frente a la cámara y suelta un comentario que desató todo tipo de especulaciones: “Yo pensando que iba a ser la única soltera en 2026… pero ya tengo compañía”, frase que muchos interpretaron como una indirecta sobre la situación sentimental de Villalobos.

Luego de que Carmen Villalobos dejara de seguir a su expareja en redes sociales, las miradas de algunas personas se posaron en el presentador, quien subió contenidos en compañía de una participante del formato que integró.

En Mañana Express se habló al respecto, identificando a la mujer como Viviana Michel, ya que aparecía en algunas publicaciones muy cercana con el venezolano. A pesar de que no se confirmó ni se desmintió, los rumores de infidelidad aumentaron.

Pese a las especulaciones, varios quedaron sin palabras cuando la celebridad confirmó que estaba soltera y enfocada en sus proyectos, mas no estaba sola en el ámbito personal.

Por su parte, People en Español confirmó que una fuente habló al respecto y señaló que sí hubo una infidelidad en la relación. El medio resaltó que varias personas sabían de la traición, por lo que era algo a voces.

Por el momento se desconoce qué sucedió, ya que el presentador no se ha pronunciado ni ha respondido a los comentarios que inundan sus redes sociales.

De hecho, otras especulaciones apuntan a que la mujer que flechó el corazón del famoso fue otra participante extranjera, quien coincidió con él a lo largo del proyecto.

La periodista Mandy Fridmann dio a conocer la identidad de la mujer que sería la supuesta pareja de Frederik Oldenburg. De acuerdo con la información revelada, se trataría de Marjanca Polutnik, una modelo originaria de Eslovenia que participó en el reality Exatlón Slovenija.

Según lo publicado por Las Top News, ambos se habrían conocido en República Dominicana, país donde se llevan a cabo las grabaciones de los programas de Exatlón. Esta versión ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, donde los usuarios siguen atentos a los detalles de esta posible relación.