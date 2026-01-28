El polémico video que confirmaría la ruptura amorosa de Carmen Villalobos: “Llegaron refuerzos”

Carmen Villalobos se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que un video publicado por su amiga y colega Majida Issa avivara los rumores sobre una posible ruptura amorosa con Frederik Oldenburg, con quien inició una relación tras divorciarse del actor colombiano Sebastián Caicedo.

Pese a que la información no ha sido confirmada por la actriz, reconocida por su participación en producciones como Sin senos no hay paraíso, Hasta que la plata nos separe y Café con aroma de mujer, el clip compartido por su compañera captó la atención de los internautas.

Video que ronda en redes sociales darían indicios de posible ruptura. Foto: Foto: Instagram @cvillaloboss.

En el mencionado video, Majida Issa se graba dentro de uno de sus camerinos con la siguiente frase: “Yo creyendo que iba a ser la única soltera en 2026… pero me llegaron refuerzos”, y segundos después entra al plano Carmen Villalobos.

Como era de esperarse, los fanáticos de la actriz se mostraron sorprendidos en la sección de los comentarios y no dudaron en compartir sus opiniones al respecto.

“Ay, ¿cómo así? ¿Quedé perdida?; “O sea que ya no está con Frederik Oldenburg?”; “No puede ser”; “Jajaja, ay, yo las amo”; “Son el combo perfecto”; “Yo no creo que sea cierto, espero que solo sea contenido”; y “Si terminaron, dejo de creer en el amor” son algunas de las palabras que se leen.

Por otro lado, es importante mencionar que Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg no han dejado de seguirse en sus cuentas de Instagram y que las fotografías y los videos compartidos a lo largo de su relación continúan intactos, por lo que podría tratarse solo de especulaciones por parte del público.

¿Cuál fue la última publicación de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg en redes sociales?

La más reciente publicación que la pareja compartió a través de sus perfiles oficiales de Instagram fue realizada el pasado 1 de octubre de 2025, en la que, por medio de un carrusel con distintas imágenes, celebraron su aniversario y manifestaron estar en el mejor momento de su relación.

“Tenemos algo que contarles… Hoy celebramos un año más de risas, complicidad, orgullo y admiración… y obvio, viéndonos bien elegantes y oliendo riquísimo. ¡¡Feliz aniversario, mi vida!! Te amo demasiado, Carmen Villalobos. Qué privilegio compartir mis días contigo, verte crecer y acompañarte en cada logro, y gracias a ustedes por tanto cariño, los queremos”, escribió el presentador de deportes.

Mientras tanto, el video que desató la conversación continúa generando reacciones entre seguidores y usuarios de redes sociales, quienes se han mostrado atentos a cualquier señal que confirme o desmienta la supuesta ruptura.