El polémico video que confirmaría la ruptura amorosa de Carmen Villalobos: “Llegaron refuerzos”

Carmen Villalobos se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que un video publicado por su amiga y colega Majida Issa avivara los rumores sobre una posible ruptura amorosa con Frederik Oldenburg, con quien inició una relación tras divorciarse del actor colombiano Sebastián Caicedo.
Pese a que la información no ha sido confirmada por la actriz, reconocida por su participación en producciones como Sin senos no hay paraíso, Hasta que la plata nos separe y Café con aroma de mujer, el clip compartido por su compañera captó la atención de los internautas.
En el mencionado video, Majida Issa se graba dentro de uno de sus camerinos con la siguiente frase: “Yo creyendo que iba a ser la única soltera en 2026… pero me llegaron refuerzos”, y segundos después entra al plano Carmen Villalobos.
Como era de esperarse, los fanáticos de la actriz se mostraron sorprendidos en la sección de los comentarios y no dudaron en compartir sus opiniones al respecto.
“Ay, ¿cómo así? ¿Quedé perdida?; “O sea que ya no está con Frederik Oldenburg?”; “No puede ser”; “Jajaja, ay, yo las amo”; “Son el combo perfecto”; “Yo no creo que sea cierto, espero que solo sea contenido”; y “Si terminaron, dejo de creer en el amor” son algunas de las palabras que se leen.
Por otro lado, es importante mencionar que Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg no han dejado de seguirse en sus cuentas de Instagram y que las fotografías y los videos compartidos a lo largo de su relación continúan intactos, por lo que podría tratarse solo de especulaciones por parte del público.
¿Cuál fue la última publicación de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg en redes sociales?
La más reciente publicación que la pareja compartió a través de sus perfiles oficiales de Instagram fue realizada el pasado 1 de octubre de 2025, en la que, por medio de un carrusel con distintas imágenes, celebraron su aniversario y manifestaron estar en el mejor momento de su relación.
“Tenemos algo que contarles… Hoy celebramos un año más de risas, complicidad, orgullo y admiración… y obvio, viéndonos bien elegantes y oliendo riquísimo. ¡¡Feliz aniversario, mi vida!! Te amo demasiado, Carmen Villalobos. Qué privilegio compartir mis días contigo, verte crecer y acompañarte en cada logro, y gracias a ustedes por tanto cariño, los queremos”, escribió el presentador de deportes.
Mientras tanto, el video que desató la conversación continúa generando reacciones entre seguidores y usuarios de redes sociales, quienes se han mostrado atentos a cualquier señal que confirme o desmienta la supuesta ruptura.