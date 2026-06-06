Frederik Oldenburg reaccionó en vivo a declaraciones de Carmen Villalobos sobre su ruptura: “No se pueden borrar”

La ruptura entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg generó un amplio impacto entre sus seguidores, quienes durante años los consideraron una de las parejas más sólidas del entretenimiento. Tras confirmarse la separación, surgieron numerosas especulaciones sobre las razones que llevaron al final de la relación.

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En un primer momento, la actriz habló de su soltería sin profundizar en los detalles de la situación. Más adelante, Oldenburg reapareció para desmentir los rumores de una supuesta infidelidad y aclaró varios aspectos del proceso durante una entrevista con Rodner Figueroa.

El presentador aseguró que fue él quien tomó la decisión de terminar la relación y explicó que ambos optaron por manejar el tema con discreción, respetando el deseo de mantener la situación alejada de la opinión pública hasta comienzos de 2026.

Por su parte, Carmen Villalobos abrió su corazón en una conversación para el programa Al rojo vivo, de Telemundo, donde reflexionó sobre el proceso de sanación que ha vivido tras su separación.

La actriz aseguró que actualmente atraviesa una etapa de tranquilidad y bienestar, compartiendo algunas reflexiones sobre el aprendizaje que le dejó esta experiencia personal.

“Sé lo que soy como persona, sé el amor que le entrego y sé lo que yo le entrego a las personas. Y la verdad, yo creo que eso no es para cualquiera”, indicó.

“Yo siempre he pensado que, si tú no haces parte de mi presente, ya tú no tienes cabida en mi vida. Así de sencillo”, agregó.

Ante estas palabras, Frederik Oldenburg decidió reaccionar en vivo, refiriéndose a la postura que tenía su expareja con respecto a la ruptura amorosa. El presentador se mostró sorprendido, pero intentó manejarlo bien.

Ante cámaras de Hoy día, el famoso respondió a la colombiana, señalando que respetaba su opinión, pues entendía que las perspectivas eran distintas cuando todo acababa en un vínculo y se generaba un distanciamiento.

“Eso es una opinión personal que ella está expresando. Yo creo que cuando dos personas se separan, cuando una relación se separa, se pierde rápidamente el contacto porque cada quien toma su espacio, entonces no puedes saber qué está pensando o qué está sintiendo el otro, por más que lo quieras adivinar. Yo me quedo con que es una opinión de ella”, dijo.

Al centrarse en si realmente le dolió esta separación, el presentador aseguró que sí, por lo que únicamente se quedaba con lo bonito y especial, sin borrar ningún recuerdo.

“Por supuesto dolió terminar el noviazgo. Claro que sí, pero obviamente”, afirmó.

“Para mí los recuerdos no se pueden borrar, no se borran, están allí, tienen un lugar especialísimo en mi corazón, en mi vida, formó parte de mí durante tres años”, agregó.