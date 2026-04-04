Ex de Carmen Villalobos habló sobre la ruptura amorosa que vivieron y destapó verdad: “Yo tomé la decisión”

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg acapararon la atención de medios internacionales tras confirmarse su separación meses atrás. La pareja decidió seguir caminos distintos, lo que despertó curiosidad sobre las posibles razones detrás de la ruptura.

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Aunque ambos son figuras reconocidas en el mundo del entretenimiento, gran parte del interés se centró en su vida personal, especialmente por la imagen de estabilidad que proyectaban en redes sociales. Fue la actriz quien primero se pronunció sobre esta nueva etapa, asegurando que estaba soltera, “pero no sola”, sin entrar en detalles ni mencionar a su expareja.

No obstante, la periodista Mandy Fridmann se refirió al tema y señaló que, presuntamente, Frederik Oldenburg habría sido infiel con Marjanca Polutnik, una mujer cercana que, según indicó, nunca fue presentada a la actriz.

A pesar de que el famoso habló sobre la ruptura y desmintió la infidelidad, en una nueva conversación que sostuvo con Rodner Figueroa sí profundizó sobre este final y dio detalles al respecto.

El comunicador fue claro en un punto que se especulaba bastante, asegurando que fue él el que tomó la decisión de que todo terminara. El venezolano aseveró que quiso terminar todo, llevándolo como lo pidió su expareja: con total reserva hasta inicios de 2026.

Oldenburg comentó que las cosas acabaron en noviembre del año pasado, por lo que se mantuvieron en silencio y evitaron reaccionar a lo que se decía.

“Mi relación se acabó en el mes de noviembre porque yo tomé la decisión. Yo puse fin a mi relación y mi expareja me pidió que no dijéramos nada hasta comienzos de 2026; yo respeté eso, me parecía justo”, dijo.

“Yo después pregunté: ‘Oye, ¿qué ha pasado? No hemos dicho nada, no se ha expresado lo que ha sucedido con nosotros. Y posteriormente después de hacer esa pregunta se llegó a la conclusión de que ‘haz lo que sea conveniente’, fue la respuesta que recibí en ese momento”, agregó.

En la charla, el entrevistador indagó si todo se vio influenciado por las distancias, a lo que él desarrolló una idea y mencionó que hubo más factores que desgastaron su vínculo.

“¿Tú crees que la distancia es un factor determinante en el fracaso de la relación?”, indagó Rodner.

“Uno de los factores, pero llega un momento en las relaciones… ¿Por qué se terminan las relaciones? Por muchísimos factores: incompatibilidad, la distancia es uno, otro también es que ya no te sientes que debes estar allí, la tranquilidad, proyectos a futuro, cómo te visualizas tú en una relación a futuro… Hay muchísimos factores por los cuales se puede terminar una relación, y no precisamente lo que se ha dicho en todo este tiempo”, respondió.

Frederik Oldenburg llamó la atención cuando aseguró que se había ido de su noviazgo amando las dinámicas que tenían, pero entendiendo que todo debía acabar. En este punto confesó que lloró en sus espacios y vivió el dolor profundo.

“¿Cuántas personas no dejan su relación incluso amando a esa persona, que saben que ese no es su lugar?”, señaló.

“¿Te fuiste amándola?”, preguntó Figueroa, a lo que él dijo: “Me fui amando mi relación, pero sabía que ya no era allí”.