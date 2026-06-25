Horóscopo diario: Nana Calistar destapa qué le depara a cada signo del zodiaco este jueves, 25 de junio de 2026

Consultar el horóscopo diario se ha convertido en un hábito, un tipo de referencia que despierta el interés de muchas personas para afrontar retos, orientar decisiones o, sencillamente, iniciar el día con una guía simbólica sobre lo que podrían deparar distintos aspectos de su vida.

En ese escenario, el horóscopo de Nana Calistar se ha consolidado en uno de los más leídos en las plataformas digitales. Este popular personaje de astrología ha conectado con una amplia audiencia gracias a su estilo directo, coloquial y, en ocasiones, irreverente, abordando temas cotidianos relacionados con el amor, el dinero, la salud y las relaciones personales.

Los 3 signos que atravesarán un cambio radical en junio; los astros los impulsan a cerrar etapas

Horóscopo de hoy, jueves 25 de junio de 2026

Aries

“Deja de pensar tanto las cosas y atrévete a vivir. La vida se va en un abrir y cerrar de ojos y uno nunca sabe cuándo será el último abrazo, el último mensaje o la última oportunidad de decir “te quiero”. Si sientes algo por alguien, exprésalo”.

Tauro

“Las personas llegan, enseñan algo y algunas se quedan, mientras otras se van sin pedir permiso. Deja de sufrir por quien ya decidió tomar otro camino. Es momento de hacer una limpia en tus amistades y quedarte únicamente con quienes te brindan paz y sinceridad”.

Géminis

“Ya deja de quitarte el sueño por lo que la gente piensa o dice de ti. En estos días deberás cuidar mucho tu estómago porque se marcan dolores, colitis, gastritis o molestias por andar comiendo a deshoras o cargando demasiado estrés”.

Cáncer

“Aprende a entender las distintas maneras de amar y deja de hacerte historias en la cabeza que solo terminan lastimándote. No le tengas miedo a las nuevas oportunidades ni a volver a creer en el amor”.

Leo

“No te desgastes explicando tus decisiones ni dando cuentas de tu vida a personas que ni la renta te pagan. Se aproximan días de mucho movimiento y de decisiones importantes que podrían marcar el resto de este año”.

Virgo

“Bájale dos rayitas a los pensamientos negativos. Se aproxima la llegada de una persona que moverá muchas emociones en tu vida. Puede ser un nuevo amor, una amistad o alguien del pasado que regresa con cara de arrepentido”.

Libra

“Se te viene una temporada algo movidita en el trabajo. Habrá estrés, prisas y uno que otro coraje porque sentirás que cargas más responsabilidades de las que te corresponden. Un dinerito extra llegará a tus manos”.

Escorpión

“Si no tienes una relación, las posibilidades de terminar entre las sábanas con una amistad estarán a la orden del día. La química se va a dar de manera inesperada y una salida inocente podría terminar en besos, caricias y hasta desayuno al día siguiente”.

Sagitario

“La rutina se ha convertido en un enemigo silencioso y, si no hacen algo para cambiar las cosas, podrían comenzar los distanciamientos, las discusiones y hasta las tentaciones. No permitas que la costumbre apague la chispa”.

Capricornio

“Se aproximan reencuentros con familiares que tienes mucho tiempo de no ver. Una llamada, una invitación o una reunión inesperada te hará darte cuenta de lo importantes que son esas personas en tu vida y de cuánto las has extrañado”.

Acuario

“Tu sexto sentido andará más despierto que nunca y eso te ayudará a descubrir quiénes de las personas que te rodean valen realmente la pena y quiénes nomás están contigo por conveniencia. Ten mucho cuidado con las promesas que hagas en estos días”.

Piscis

“Ya deja de poner pretextos para todo y de andar diciendo “mañana empiezo” porque se te está yendo el tiempo entre excusas y pendientes. Este final de junio y los primeros días de julio te pondrán pruebas importantes, pero también grandes oportunidades".