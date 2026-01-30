Gente

Carmen Villalobos rompió el silencio por rumores de ruptura con su novio Frederik Oldenburg: “Me divierto con tanta pendejada”

La actriz barranquillera mostró una actitud curiosa mientras hizo referencia a lo que se especula.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

30 de enero de 2026, 5:31 p. m.
Carmen Villalobos vive entre Estados Unidos, México y Colombia.
Carmen Villalobos vive entre Estados Unidos, México y Colombia. Foto: Instagram @cvillaloboss

Un video que se grabó en un camerino fue suficiente para que Carmen Villalobos volviera a ser tema de conversación de la farándula colombiana, sobre todo en redes sociales.

Laura Londoño se destapó sobre Carmen Villalobos y habló de ‘vínculo’ en ‘La Huésped’: “Me encantó darte besitos”

El post, que fue compartido por su amiga y también actriz Majida Issa, disparó rumores sobre una posible separación de la pareja de Villalobos, Frederik Oldenburg, con quien la actriz comenzó una relación luego de su divorcio del actor Sebastián Caicedo.

Si bien la famosa actriz barranquillera Carmen Villalobos en su momento no confirmó ni desmintió la información, el video no pasó desapercibido entre sus seguidores.

En las imágenes, Majida Issa aparece frente a cámara y lanza una frase que fue la que dio paso a las especulaciones: “Yo creyendo que iba a ser la única soltera en 2026… pero me llegaron refuerzos”.

Gente

Luto en Hollywood: muere Catherine O’Hara, la legendaria madre de Kevin en ‘Mi pobre angelito’

Gente

Karol G estará en los Premios Grammy 2026 y tendrá una participación especial

Gente

El “Ejército” de fans que reforesta Lima: El fenómeno social y ambiental de las fans de BTS ante su llegada a Perú

Gente

La millonada que desembolsó Karol G: pagó la cuenta de todos los clientes de su restaurante Carolina

Gente

Hija de Yeison Jiménez confesó el mayor miedo que tuvo que enfrentar tras la muerte de su padre: “Ya lo viví”

Gente

Jessi Uribe y Edén Muñoz lanzan canción de despecho y le cantan a la superación: “No es odio, es amor propio”

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 30 de enero

Gente

El polémico video que confirmaría la ruptura amorosa de Carmen Villalobos: “Llegaron refuerzos”

Gente

Laura Londoño se destapó sobre Carmen Villalobos y habló de ‘vínculo’ en ‘La Huésped’: “Me encantó darte besitos”

Gente

Laura Londoño, Carmen Villalobos y Jason Day revelan detalles sobre la sensualidad detrás de su participación en ‘La huésped’ de Netflix

Segundos después, Carmen entra en escena y termina de captar la atención de los internautas. La actriz es conocida por sus papeles en Sin senos no hay paraíso, Hasta que la plata nos separe y Café con aroma de mujer.

Además del video, una historia publicada por Villalobos en su cuenta de Instagram volvió a avivar para los seguidores la versión de que hay una ruptura amorosa.

La actriz publicó una imagen en la que se puede leer: “27 de enero. Todo pasa. Todo enseña. Todo sana”.

Todos los rumores han dado paso a que los internautas comenten y den sus opiniones sobre lo que sucede; estas son algunas de las apreciaciones:

“Les deseo lo mejor a ambos”; “el problema no es Sebastián”; “no creo, si se llevaban bien. Pero si es así, el conflicto proviene de ella, porque se ve a él con muchos atributos. Hay personas inestables, inmaduras, por lo más mínimo tiran la toalla”; “si fuera verdad ya hubieran hecho un comunicado informando la ruptura”; “pero si se notaba que el tipo era un vividor”, entre otros.

Sebastián Caicedo habló de Carmen Villalobos y dejó al aire cómo la superó “tan rápido”: “Hay un lapso”

Al ver que la versión de su ruptura tomó gran fuerza, Carmen decidió hablar en sus historias de Instagram afirmando que esta situación le daba mucha gracia.

“Mi gente linda, ¿cómo están? Yo grabando muchísimo, por eso casi no he pasado por aquí a saludarlos. Ya aquí en Bogotá está de nochecita, ha estado lloviendo muchísimo, hay muchísimo frío también. Me vine aquí al camerino a cambiarme para la siguiente escena y dije, saludemos por aquí. Y tengo que decirles que, o sea, uno entra aquí a las redes sociales y uno lee cada comentario, de verdad que uno dice, ay, Dios mío, pero la gente de dónde saca, de dónde inventa, ¡Dios mío!, mejor dicho, lo saben todo, son los psicólogos, opinan [...], pero les digo algo, les confieso algo... me divierto con tanta pendejada”, concluyó.

Más de Gente

Falleció Catherine O’Hara a los 71 años

Luto en Hollywood: muere Catherine O’Hara, la legendaria madre de Kevin en ‘Mi pobre angelito’

Karol G

Karol G estará en los Premios Grammy 2026 y tendrá una participación especial

Así se prepara el fandom de BTS para el histórico concierto en Perú.

El “Ejército” de fans que reforesta Lima: El fenómeno social y ambiental de las fans de BTS ante su llegada a Perú

Fotos de la semana 17 octubre

La millonada que desembolsó Karol G: pagó la cuenta de todos los clientes de su restaurante Carolina

Hija de Yeison Jiménez había manifestado el miedo de perder a su padre.

Hija de Yeison Jiménez confesó el mayor miedo que tuvo que enfrentar tras la muerte de su padre: “Ya lo viví”

Novio de Carmen Villalobos también cambió de look y fans dicen que “no se quería parecer a Sebastián”

Carmen Villalobos rompió el silencio por rumores de ruptura con su novio Frederik Oldenburg: “Me divierto con tanta pendejada”

Jessi Uribe estrena canción que habla sobre la ruptura desde una visión de amor propio y dignidad.

Jessi Uribe y Edén Muñoz lanzan canción de despecho y le cantan a la superación: “No es odio, es amor propio”

Niño Prodigio: nuevas predicciones para los signos.

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 30 de enero

El cantante estaría en 'bancarrota' tras ser estafado por un amigo de confianza.

Alejandro Sanz expuso verdad sobre su vida amorosa y habló de rumores de separación e infidelidad

Foto: Video Instagram

Señalan a Alina Lozano y Jim Velásquez de tener una relación amorosa falsa tras su paso por ‘reality’: “Empezaron a notar cosas extrañas”

Noticias Destacadas