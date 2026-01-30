Carmen Villalobos rompió el silencio por rumores de ruptura con su novio Frederik Oldenburg: “Me divierto con tanta pendejada”

Un video que se grabó en un camerino fue suficiente para que Carmen Villalobos volviera a ser tema de conversación de la farándula colombiana, sobre todo en redes sociales.

El post, que fue compartido por su amiga y también actriz Majida Issa, disparó rumores sobre una posible separación de la pareja de Villalobos, Frederik Oldenburg, con quien la actriz comenzó una relación luego de su divorcio del actor Sebastián Caicedo.

Si bien la famosa actriz barranquillera Carmen Villalobos en su momento no confirmó ni desmintió la información, el video no pasó desapercibido entre sus seguidores.

En las imágenes, Majida Issa aparece frente a cámara y lanza una frase que fue la que dio paso a las especulaciones: “Yo creyendo que iba a ser la única soltera en 2026… pero me llegaron refuerzos”.

Segundos después, Carmen entra en escena y termina de captar la atención de los internautas. La actriz es conocida por sus papeles en Sin senos no hay paraíso, Hasta que la plata nos separe y Café con aroma de mujer.

Además del video, una historia publicada por Villalobos en su cuenta de Instagram volvió a avivar para los seguidores la versión de que hay una ruptura amorosa.

La actriz publicó una imagen en la que se puede leer: “27 de enero. Todo pasa. Todo enseña. Todo sana”.

Todos los rumores han dado paso a que los internautas comenten y den sus opiniones sobre lo que sucede; estas son algunas de las apreciaciones:

“Les deseo lo mejor a ambos”; “el problema no es Sebastián”; “no creo, si se llevaban bien. Pero si es así, el conflicto proviene de ella, porque se ve a él con muchos atributos. Hay personas inestables, inmaduras, por lo más mínimo tiran la toalla”; “si fuera verdad ya hubieran hecho un comunicado informando la ruptura”; “pero si se notaba que el tipo era un vividor”, entre otros.

Al ver que la versión de su ruptura tomó gran fuerza, Carmen decidió hablar en sus historias de Instagram afirmando que esta situación le daba mucha gracia.

“Mi gente linda, ¿cómo están? Yo grabando muchísimo, por eso casi no he pasado por aquí a saludarlos. Ya aquí en Bogotá está de nochecita, ha estado lloviendo muchísimo, hay muchísimo frío también. Me vine aquí al camerino a cambiarme para la siguiente escena y dije, saludemos por aquí. Y tengo que decirles que, o sea, uno entra aquí a las redes sociales y uno lee cada comentario, de verdad que uno dice, ay, Dios mío, pero la gente de dónde saca, de dónde inventa, ¡Dios mío!, mejor dicho, lo saben todo, son los psicólogos, opinan [...], pero les digo algo, les confieso algo... me divierto con tanta pendejada”, concluyó.