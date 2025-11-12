Laura Londoño se destapó sobre Carmen Villalobos y habló de ‘vínculo’ en ‘La Huésped’: “Me encantó darte besitos”

Netflix sigue arrasando en las plataformas de streaming con distintas producciones, las cuales cuentan con grandes talentos colombianos que ya brillan en el escenario internacional. Cada idea va fluyendo con el tiempo, permitiendo que los usuarios se entretengan por largas temporadas.

Este fue el caso de La huésped, una historia que mezcla el dolor, el deseo y el misterio con las emociones, llevando a que el tema psicológico envuelva a los espectadores. Los protagónicos son claves para el relato, dejando frío a más de uno.

Laura Londoño y Carmen Villalobos son las encargadas de darle vida a la producción, disfrutando de una serie de escenas complejas y distintas. Ambas combinaron su profesionalismo y un reencuentro ante cámaras, logrando atrapar a los fanáticos.

En medio de la incertidumbre que generó este proyecto, muchos curiosos acudieron a las redes sociales de Laura Londoño, preguntando si la química que transmitían ambas era real o si solo se trataba de profesionalismo. La actriz no dudó en responder con sinceridad, reflejando que todo fue muy natural, pues había una admiración.

“Carmen es una de las actrices más profesionales con las que he trabajado. Me encanta porque no hay nada más rico que encontrarse con alguien igual de estricto y riguroso, con tanto respeto por el oficio. Eso nos conecta muchísimo desde el trabajo, siempre desde un lugar de respeto mutuo”, comentó en un video.

De igual manera, exaltó el hecho de que fuera una mujer con quien conectó así ante cámaras, pues se vio real el vínculo entre personajes. La artista mencionó que hubo mucha confianza y respeto, por lo que no dudaba en sentirse feliz con esta colaboración que hicieron.

“Además, el hecho de que sea una mujer le da una complicidad extra a lo que hacemos. Es distinto. Me sentí muy cómoda con ella, en un terreno de confianza, de juego y de mucho respeto. Fue muy lindo. La adoro”, dijo.

Lo gracioso del contenido fue que Laura Londoño, con un tono divertido, soltó una ’confesión’ sobre su colega: “Me encantó darte besitos, Carmen. ¡Chao!“.