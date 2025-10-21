La serie colombiana ‘La Huésped’, de Netflix, estrenada en septiembre de 2025, es un thriller psicológico y erótico que gira en torno a Silvia, interpretada por Laura Londoño, una mujer inteligente pero emocionalmente fracturada que enfrenta una crisis profunda en su matrimonio con Lorenzo, Jason Day, un ambicioso hombre que aspira a ser Fiscal General.

La situación familiar se complica aún más cuando aparece Sonia, interpretada por Carmen Villalobos, una mujer carismática y peligrosa que trae consigo oscuros planes de venganza, abriendo la puerta a secretos, traiciones y pasiones ocultas.

El elenco principal también incluye a Kamila Zea como Isabela, la hija adolescente que lucha contra la adicción a las metanfetaminas, y a importantes actores secundarios como Víctor Mallarino, Margarita Muñoz, Jairo Camargo y Miguel González.

La historia, escrita por Lina María Uribe y Darío Vanegas junto a Felipe González y Johanna Gutiérrez, se desarrolla en diversas locaciones de Colombia, donde los escenarios se convierten en personajes más, intensificando la tensión psicológica y el suspenso que mantienen al espectador en vilo durante toda la temporada.

La Huésped aborda temas complejos como la infidelidad, los secretos familiares, el deseo y el peligro que puede esconder una persona aparentemente frágil, todo ello enmarcado en una atmósfera visual y sonora intensa, con escenas que combinan erotismo y drama. SEMANA conversó con Laura Londoño, Carmen Villalobos y Jayson Day.

SEMANA: ¿Qué rol jugó la sensualidad en sus personajes y cómo la desarrollan en si vida personal?

Laura Londoño: Me parece chévere que justo la serie más sexy que he hecho sea aquella en la que menos sexy estoy vestida y peinada, donde menos entro en ese estándar común de sensualidad. No estoy en el típico imaginario de lo que es ser sexy. Silvia, mi personaje, tiene unas características que para mí son más conservadoras.

Puede ser que parezca más conservadora, pero también es su manera de vivir y de explorar la vida. Lo que ella se permite no es nada conservador, y eso me alegra. Me gusta que la serie vaya más allá y que los seres humanos nos permitamos ser humanos.

Me encanta cómo se aborda la sensualidad, porque muchas veces nos la pintan como algo muy lejano, algo que solo se consigue si tienes un cierto cuerpo o cumples con ciertas características. Eso no es verdad. La vida no es así, nuestros cuerpos no son así, y deberíamos aprender a entrar en ese terreno desde el lugar en que cada uno habita. Me parece muy lindo, y creo que eso es lo que permite La huésped, y por eso me encanta.

Yo creo que la sensualidad es una manera de relacionarse con la vida, una forma de estar con uno mismo. Es decir, es cómo me siento cuando me visto así, cómo camino y cómo hablo con alguien. No es algo que tenga que ver solamente con hacer el amor o con una expresión sexual directa.

Laura Londoño, Carmen Villalobos y Jason Day revelan detalles sobre la sensualidad detrás de su participación en ‘La huésped’ de Netflix | Foto: NETFLIX

Carmen Villalobos: Yo creo que la sensualidad es la exploración y la excitación de los sentidos. Estoy totalmente de acuerdo con Lau en que La huésped es una serie muy sensual. Esta sensualidad se manifiesta no solo en lo visual, sino también en lo sonoro y lo estético, haciendo que la experiencia sea multisensorial.

Además, la carga erótica de la serie sirve para enriquecer la narración. No se trata simplemente de mostrar escenas de sexo; más bien, cada secuencia íntima tiene un propósito muy específico ligado a la profundidad de los personajes y a la historia que se quiere contar. Esto le da un valor narrativo especial y significativo a la serie.

Laura Londoño, Carmen Villalobos y Jason Day revelan detalles sobre la sensualidad detrás de su participación en ‘La huésped’ de Netflix | Foto: NETFLIX

Jason Day: Mi personaje tiene una carga sexual monumental, algo muy típico en personas con una ambición colosal e incontrolable. Es una energía que está fuera de su control, pero también es espectacular porque le permite lograr cosas muy grandes, alcanzando metas que solo alguien con esa gran ambición puede imaginar. El problema no es tener esa energía, sino no tomar conciencia de ella, no usarla a su favor ni controlarla, porque puede convertirse en un gran enemigo y ser el defecto que lleve a un final trágico.

Lo interesante de esta historia es que nuestros personajes comienzan conscientes de sus defectos. Es algo muy raro en una serie, que arranque mostrando terapia, con ellos mismos diciendo: “Estos son nuestros problemas, vamos a solucionarlos.” Pero el problema es que es imposible solucionarlos cuando hay una huésped en el camino que entorpece todo.

Laura Londoño, Carmen Villalobos y Jason Day revelan detalles sobre la sensualidad detrás de su participación en ‘La huésped’ de Netflix | Foto: NETFLIX

SEMANA: En la serie sus personajes cruzan varios límites, en la vida real en su día a día ¿Cuándo han cruzado límites?

Carmen Villalobos: Yo fui muy nerd, muy juiciosa. Siempre seguía todo al pie de la letra, no me escapaba de nada y hacía solo lo que me permitían. Ahora que soy adulta y lo analizo, pienso: “Qué aburrida fui y, de alguna manera, sigo siendo así.

Laura Londoño: Yo una vez me volé de la policía, pero nunca fue un secreto. Yo estaba recién parida. Ahora entiendo por qué las mujeres deben guardar cuarentena después de tener un bebé, no porque vayan a resfriarse, sino por el estado emocional y físico en el que estamos.