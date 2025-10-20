Estrenos imperdibles de Netflix para esta semana del 21 al 24 de octubre

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming favorita para las personas que disfrutan ver películas, series o documentales; pues es un plan que puede disfrutar desde la comodidad de su casa y en compañía de su pareja, amigos o familiares.

La plataforma actualiza su contenido contantemente y para esta semana del 21 al 24 octubre se presentarán nuevos lanzamientos que los usuarios no deberían perderse.

A continuación los próximos estrenos y su resumen según Netflix, producciones de diferentes géneros como terror, suspenso, comedia, intriga, entre otros.

21 de octubre

Michelle Wolf: The well

Una humorista que habla sin tabúes sobre diferentes temas como las mujeres blancas, los asesinos seriales y la transición a la maternidad en un incisivo especial de comedia en un stand up.

¿Quién acabo con los Expos de Montreal?

Un documental que muestra una investigación sobre la caída de los Expos en Montreal, el primer equipo de las Grandes Ligas de Béisbol de Canadá y quienes serían los responsables del inesperado y triste final.

Foto: Captura de YouTube Netflix

22 de octubre

El monstruo de Florencia

Esta miniserie trata sobre un asesino en serie que, mientras ataca a parejas y siembra el terror en Italia, las autoridades exploran un caso de 1968 que podría ser clave para dar con el Monstruo de Florencia.

Foto: Captura de YouTube Netflix

Baby Bandito

Se estrena la temporada 2 de la serie que está inspirada en hechos reales. En esta segunda parte el skater Kevin y su banda logran el mayor robo de la historia en Chile, pero el amor y las redes sociales podrían arruinarlo todo.

Guerra al hampa: Filadelfia contra la mafia

Una serie sobre crímenes reales, donde una guerra entre los mafiosos John Stanfa y Joey Merlino sumerge a la Filadelfia de la década de 1990 en un baño de sangre.

Foto: Captura de YouTube Netflix

23 de octubre

Nadie quiere esto

Una presentadora de pódcast sin pelos en la lengua y un rabino que acaba de volver a la soltería se enamoran inesperadamente. Una serie de comedia romántica que estrena su segunda temporada este jueves.

Foto: Captura de YouTube Netflix Latinoamérica

El elixir de la inmortalidad

Una familia disfuncional en conflicto debe unirse y luchar por sobrevivir mientras su hogar colapsa, pues hay un elixir que reanima a los muertos de una aldea.

Foto: Captura de YouTube Trailer Ñ

24 de octubre

Una casa de dinamita

Cuando se lanza un misil de origen desconocido a Estados Unidos, se inicia una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque.