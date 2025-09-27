Los actores Carmen Villalobos, Laura Londoño y Jason Day llegan a Netflix como protagonistas de la serie La huésped, un thriller psicológico y erótico. Villalobos, conocida por sus papeles intensos en telenovelas como Sin senos sí hay paraíso, aporta su versatilidad y carisma para encarnar a Sonia, una mujer con un oscuro plan de venganza.

Por su parte, Laura Londoño, reconocida por su profundidad en La reina del sur, interpreta a Silvia, una mujer que enfrenta crisis familiares y emocionales. Mientras tanto, el actor peruano Jason Day, con proyección internacional, da vida a Lorenzo, esposo de Silvia, y quien está en medio de un conflicto personal y familiar.

En esta producción colombiana también participan actores de renombre como Víctor Mallarino, Juan Fernando Sánchez, Margarita Muñoz y Jairo Camargo.

En ‘los Óscar’ de la belleza’

Shakira. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Shakira sigue cosechando éxitos, esta vez por cuenta de su línea capilar. Ísima, la innovadora marca de cuidado del cabello creada por la barranquillera, ha sido nombrada la mejor innovación en belleza de 2025 por prestigiosas publicaciones internacionales como Allure, Harper’s Bazaar y Oprah Daily. Antes de su lanzamiento oficial en Colombia, Ísima recibió el codiciado premio Best of Beauty de Allure, considerado ‘el Óscar de la belleza’, otorgado tras rigurosas evaluaciones independientes por expertos, dermatólogos y químicos cosméticos.

Este reconocimiento valida la eficacia y calidad de la línea, que fusiona ciencia, naturaleza y cultura latina para cuidar cabellos rizados y con texturas complejas. Tras conocerse esta noticia, se espera que la fecha y los puntos de venta de los productos de la marca en Colombia sean anunciados próximamente.

El GranJero

| Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Jerónimo Sanabria, conocido como El GranJero, tiene solo 11 años, pero acumula más millas digitales que muchos de los creadores de contenido más conocidos del país.

El adolescente tiene más de 250 videos que lleva publicando desde que tenía 6 años. Esa mitad de su vida, Jerónimo la ha dedicado a proteger la naturaleza y especialmente a dar a conocer sus bellezas y sus misterios. Cada semana, casi religiosamente, publica un video; ya sea para hablar de la capa de ozono, del hidrógeno blanco, de la huella de carbono o para contar detalles desconocidos de los tiburones, los arrecifes, las abejas o los manglares.

Jerónimo recuerda que el primer video lo hizo con su mamá y buscaba explicarles a los niños cómo reciclar. “Estoy en sexto grado. Voy al colegio, me gusta jugar fútbol. Pero me gusta tener mi canal de YouTube para que otros niños descubran las maravillas naturales que tenemos”, afirma.

Vuelven a Colombia

Guns N’ Roses. | Foto: AFP

Guns N’ Roses regresará a Bogotá el 7 de octubre de 2025 para un concierto en el Vive Claro Distrito Cultural, un evento que promete ser una noche histórica para el rock en Colombia.

La legendaria banda, liderada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan, traerá a la capital colombiana icónicos himnos como Sweet Child O’ Mine y November Rain. Como banda invitada estará la agrupación bogotana 1280 Almas, representante del rock independiente colombiano, que abrirá el evento y se presentará también el 5 de octubre en la Media Torta, junto a Ciegossordomudos y Boca de Serpiente, en una celebración intergeneracional de la música local.

Podría ser Voldemort

| Foto: AFP

La próxima serie de Harry Potter para HBO Max está revolucionando las expectativas al considerar un casting mixto para el rol de Lord Voldemort, y Cynthia Erivo, la talentosa actriz británica, emerge como candidata favorita para encarnar al icónico villano. Cynthia es reconocida por su personaje en Wicked así como en Pinocho y Viudas.

La elección de la actriz británica representaría un giro audaz, transformando al clásico antagonista en una versión femenina, provocando tanto entusiasmo como controversia entre los fanáticos de la saga de J. K. Rowling. Tras la discusión generada por la designación de Paapa Essiedu como Snape, HBO busca renovar la saga con diversidad e inclusión.

Aunque no hay confirmaciones oficiales, el misterio sobre la identidad del actor o actriz que encarnará a Voldemort se mantiene como un secreto estratégico, lo que ha generado gran expectativa para el estreno previsto después de 2027.

Clemencia por su hijo

| Foto: AFP

La madre de Sean ‘Diddy’ Combs, Janice Combs, pidió clemencia en una emotiva carta dirigida al juez federal Arun Subramanian antes de la sentencia que se dictará el próximo 3 de octubre. En el escrito, Janice, de 84 años, expresó su deseo de pasar los últimos años de su vida junto a su hijo, reconociendo sus errores, pero subrayando su voluntad de cambiar.

La familia también ha enviado más de 70 cartas de apoyo solicitando una sentencia indulgente, tras la condena de Diddy por dos cargos relacionados con prostitución. La defensa ha solicitado una pena máxima de 14 meses, mientras los fiscales piden una condena más severa.