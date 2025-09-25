Suscribirse

Netflix

‘La huésped’, de Netflix, el ‘thriller’ erótico colombiano con Laura Londoño y Carmen Villalobos

El ‘thriller’ psicológico y erótico cuenta con 20 capítulos. Silvia es interpretada por Laura Londoño y Sonia, por Carmen Villalobos.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 4:22 p. m.
Laura Londoño y Carmen Villalobos en 'La huesped', de Netflix
Laura Londoño y Carmen Villalobos en 'La huésped', de Netflix. | Foto: Foto cortesía de Netflix

En medio de la crisis de su matrimonio con Lorenzo, candidato a fiscal general, y la lucha de su hija Isabela contra su adicción a las metanfetaminas, Silvia recibe la inesperada visita de Sonia, una mujer a la que conoció semanas atrás en un viaje en solitario.

Contexto: Estrenos de Netflix en octubre 2025: series, películas, documentales y producciones que llegan a la plataforma
Contexto: La película ‘Un poeta’ competirá por Colombia en los premios Óscar y Goya 2026. Ubeimar Ríos, su protagonista, habló con SEMANA

Lo que comenzó como un vínculo emocional y físico inesperado, se transforma en una amenaza: Sonia llega con un plan para destruir a la familia desde adentro y vengarse de la persona que considera culpable de todo su dolor. Este thriller psicológico y erótico, de 20 episodios, explora los límites entre el deseo y la destrucción, desafiando etiquetas y moralismos.

La huésped | Tráiler oficial | Netflix
Laura Londoño, una de las protagonistas de 'La Huesped', de Netflix
Laura Londoño, una de las protagonistas de 'La huésped', de Netflix. | Foto: Cortesía de Netflix
Carmen Villalobos, una de las protagonistas de 'La Huesped', de Netflix
Carmen Villalobos, una de las protagonistas de 'La huésped', de Netflix. | Foto: Cortesía de Netflix
Jason Day, protagonista de 'La Huesped', de Netflix
Jason Day, protagonista de 'La huésped', de Netflix. | Foto: Cortesía de Netflix

Ficha técnica

Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre de 2025

Episodios: 20

Elenco: Carmen Villalobos, Laura Londoño, Jason Day, Víctor Mallarino, Juan Fernando Sánchez, Margarita Muñoz, Jairo Camargo, Miguel González, Ariel Sierra, Camila Zea, Alejandro del Castillo, Andrés Suárez, Rami Herrera, Brayan Zorrilla, Laura García, Katherine Vélez, Johan Martínez, Álvaro García, Manuel Álvarez, y Nathaly Cadavid.

Creado y escrito por: Darío Vanegas y Lina Uribe

Showrunner: Clara María Ochoa

Directores: Klych López, Israel Sánchez Vargas

Diseño de producción: Eleonora Barajas

Dirección de arte: Claudia Guayacundo

Vestuario: Lina Guarnizo

Fotografía: Diego Jiménez, Andrés Gutiérrez

Supervisor musical: Santiago Uribe, Juan Felipe Uribe

Filmado en: Colombia

Producido por: CMO.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Técnico de Independiente del Valle lanzó pullas a Once Caldas: esto dijo tras verlos encima del bus

2. Inteligencia artificial da su ganadora definitiva en Miss Universe Colombia 2025

3. Altafulla causa preocupación por estar en México, tras el asesinato de B King; fans piden por él: “Que se cuide, está muy peligroso”

4. Se pronuncia alcalde Dumek Turbay tras brutal ataque del hijo de alias Papá Pitufo a su esposa en Cartagena

5. José Mourinho no suelta a Richard Ríos en Benfica: se hartó y lanzó certero comunicado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Netflixnetflix colombiaSeries Colombianas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.