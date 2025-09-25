‘La huésped’, de Netflix, el ‘thriller’ erótico colombiano con Laura Londoño y Carmen Villalobos

En medio de la crisis de su matrimonio con Lorenzo, candidato a fiscal general, y la lucha de su hija Isabela contra su adicción a las metanfetaminas, Silvia recibe la inesperada visita de Sonia, una mujer a la que conoció semanas atrás en un viaje en solitario.

Lo que comenzó como un vínculo emocional y físico inesperado, se transforma en una amenaza: Sonia llega con un plan para destruir a la familia desde adentro y vengarse de la persona que considera culpable de todo su dolor. Este thriller psicológico y erótico, de 20 episodios, explora los límites entre el deseo y la destrucción, desafiando etiquetas y moralismos.

Laura Londoño, una de las protagonistas de 'La huésped', de Netflix. | Foto: Cortesía de Netflix

Carmen Villalobos, una de las protagonistas de 'La huésped', de Netflix. | Foto: Cortesía de Netflix

Jason Day, protagonista de 'La huésped', de Netflix. | Foto: Cortesía de Netflix

Ficha técnica

Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre de 2025

Episodios: 20

Elenco: Carmen Villalobos, Laura Londoño, Jason Day, Víctor Mallarino, Juan Fernando Sánchez, Margarita Muñoz, Jairo Camargo, Miguel González, Ariel Sierra, Camila Zea, Alejandro del Castillo, Andrés Suárez, Rami Herrera, Brayan Zorrilla, Laura García, Katherine Vélez, Johan Martínez, Álvaro García, Manuel Álvarez, y Nathaly Cadavid.

Creado y escrito por: Darío Vanegas y Lina Uribe

Showrunner: Clara María Ochoa

Directores: Klych López, Israel Sánchez Vargas

Diseño de producción: Eleonora Barajas

Dirección de arte: Claudia Guayacundo

Vestuario: Lina Guarnizo

Fotografía: Diego Jiménez, Andrés Gutiérrez

Supervisor musical: Santiago Uribe, Juan Felipe Uribe

Filmado en: Colombia