Netflix
‘La huésped’, de Netflix, el ‘thriller’ erótico colombiano con Laura Londoño y Carmen Villalobos
El ‘thriller’ psicológico y erótico cuenta con 20 capítulos. Silvia es interpretada por Laura Londoño y Sonia, por Carmen Villalobos.
En medio de la crisis de su matrimonio con Lorenzo, candidato a fiscal general, y la lucha de su hija Isabela contra su adicción a las metanfetaminas, Silvia recibe la inesperada visita de Sonia, una mujer a la que conoció semanas atrás en un viaje en solitario.
Lo que comenzó como un vínculo emocional y físico inesperado, se transforma en una amenaza: Sonia llega con un plan para destruir a la familia desde adentro y vengarse de la persona que considera culpable de todo su dolor. Este thriller psicológico y erótico, de 20 episodios, explora los límites entre el deseo y la destrucción, desafiando etiquetas y moralismos.
Ficha técnica
Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre de 2025
Episodios: 20
Elenco: Carmen Villalobos, Laura Londoño, Jason Day, Víctor Mallarino, Juan Fernando Sánchez, Margarita Muñoz, Jairo Camargo, Miguel González, Ariel Sierra, Camila Zea, Alejandro del Castillo, Andrés Suárez, Rami Herrera, Brayan Zorrilla, Laura García, Katherine Vélez, Johan Martínez, Álvaro García, Manuel Álvarez, y Nathaly Cadavid.
Creado y escrito por: Darío Vanegas y Lina Uribe
Showrunner: Clara María Ochoa
Directores: Klych López, Israel Sánchez Vargas
Diseño de producción: Eleonora Barajas
Dirección de arte: Claudia Guayacundo
Vestuario: Lina Guarnizo
Fotografía: Diego Jiménez, Andrés Gutiérrez
Supervisor musical: Santiago Uribe, Juan Felipe Uribe
Filmado en: Colombia
Producido por: CMO.