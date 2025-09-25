Estrenos de Netflix para Colombia en octubre de 2025: Series, películas, documentales, en vivo y familiares

Series

Monstruo: La historia de Ed Gein (03/10/2025)

La perturbadora historia real de Ed Gein, el homicida y profanador de tumbas que sirvió de inspiración para varios de los asesinos más emblemáticos del cine hollywoodense.

El genio y los deseos (03/10/2025)

Un milenio después, un extravagante genio regresa para conceder los deseos de una mujer estoica. ¿Podrá su magia transformar un mundo rutinario en uno de amor y fantasía?

¿Es pastel? Halloween (08/10/2025)

¿Real o imitación? ¿Dulce o truco? Expertos reposteros crean pasteles de Halloween hiperrealistas en esta edición especial de la exitosa serie de concursos.

La diplomática: Temporada 3 (16/10/2025)

En medio de una crisis diplomática, Kate enfrenta una frágil administración nueva y una amenaza mortal con consecuencias globales.

Nadie quiere esto: Temporada 2 (23/10/2025)

Entre conflictos familiares, desafíos profesionales y una gran pregunta flotando en el aire, el romance de Joanne y Noah vuelve a ponerse a prueba.

The Witcher: Temporada 4 (30/10/2025)

Películas

Alucinaciones (03/10/2025)

Un hombre con antecedentes de problemas mentales se muda a la mansión de sus padres fallecidos y comienza a sospechar que la casa podría estar embrujada.

Steve (03/10/2025)

En un intenso día, el dedicado director de una escuela orientada a la rehabilitación lucha por mantener a raya a sus alumnos, mientras carga con el peso de sus propios problemas.

Una película de miedo (04/10/2025)

En esta parodia de las películas de terror de los 90, un grupo de adolescentes sin suerte pero con un oscuro secreto sufren el asedio de un asesino serial igual de torpe que ellos.

Scary Movie 2: Otra película de miedo (04/10/2025)

Dos sacerdotes, un grupo de estudiantes y un profesor son seducidos y aterrorizados por un travieso espíritu que pone una mansión embrujada de cabeza.

Scary movie 3: No hay dos sin 3 (04/10/2025)

La tercera entrega de la franquicia trasciende su género, con parodias de «El aro», «El señor de los anillos», «Matrix», «8 Mile: Calle de las ilusiones» y muchas sorpresas más.

Godzilla y Kong: El nuevo imperio (04/10/2025)

La búsqueda de Kong de su propia especie en la Tierra Hueca lleva a rivalidades destructivas que amenazan la paz que Godzilla mantiene entre monstruos y humanos.

Halloween (07/10/2025)

Una noche de Halloween, perpetró una matanza oculto tras una máscara. Cuarenta años después, se fuga de la cárcel y va tras la víctima sobreviviente... y su familia.

La mujer del camarote 10 (10/10/2025)

En un yate de lujo, una periodista ve cómo lanzan a alguien por la borda. Aunque nadie le crea, ella está dispuesta a llegar a la verdad como sea.

Documentales y especiales

Rockstar Duki desde el fin del mundo (02/10/2025)

La estrella del trap argentino Duki ofrece una mirada íntima a su carrera y pasado, desde sus primeras batallas de rap hasta su ascenso como creador de éxitos en este documental.

La vecina perfecta (17/10/2025)

Una grabación policial revela cómo una disputa de larga data se tornó fatal en este documental sobre el miedo, el prejuicio y las leyes de autodefensa.

Aileen: La reina de las asesinas en serie (15/10/2025)

Aileen Wuornos fue una rareza, una de las pocas asesinas seriales. Este documental recorre toda su vida: desde los abusos que sufrió en la infancia hasta su condena a muerte.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero (30/10/2025)

Videos inéditos muestran la genialidad, los sacrificios y la dualidad entre la vida pública y privada del icónico cantante y compositor Juan Gabriel.

Eventos en vivo

WWE Crown Jewel: 2025 (11/10/2025)

Niñez y familia

Winx Club: Vuelve la magia (02/10/2025)

Bloom, una chica de dieciséis años, descubre que es un hada y se inscribe en una escuela mágica. Allí desarrolla sus poderes, hace nuevas amistades y lucha contra fuerzas oscuras.

Batwheels: Temporada 2 (03/10/2025)

Bam y su familia de Batwheels realizan acrobacias temerarias y aprenden importantes lecciones de vida mientras ayudan a Batman a proteger a Ciudad Gótica de la Legión de Zoom.

La vida secreta de tus mascotas (10/10/2025)

Dos perros enemigos atrapados en el mundo exterior se unen con un fin común: enfrentar a una pandilla de mascotas abandonadas que quiere vengarse de los humanos.

La vida secreta de tus mascotas 2 (10/10/2025)

Los perros caseros Duke y Max conocen al nuevo humano de la familia y se adaptan a la vida en el campo mientras sus amigos lidian con novedosas crisis en la ciudad.

Los Cretinos (17/10/2025)