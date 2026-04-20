Momento en el que Carmen Villalobos se quebró en los India Catalina tras enterarse de tragedia en rodaje: “El corazón partido”

El rodaje de Sin senos sí hay paraíso fue foco de miradas de miles de personas, debido a un lamentable suceso que golpeó a la producción. Dos integrantes del equipo murieron tras ser atacados por un hombre en la localidad de Santa Fe, siendo captado todo en cámara.

Manuela González destapó conversación con integrante de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que murió tras ataque

El agresor fue linchado y perdió la vida, confirmándose que en el lugar fallecieron tres personas y una más quedó herida. Las investigaciones avanzaron, esclareciendo los hechos.

Sin embargo, uno de los instantes que movió fibras fue el que quedó registrado durante los Premios India Catalina, donde se encontraban varios famosos de la industria colombiana. Carmen Villalobos fue ganadora de una de las categorías, pasando al frente para recibir el galardón y entregando un discurso que conmocionó.

Según se observó, la celebridad recibió la estatuilla por su trabajo en ‘La Huésped’, serie que destacó en Netflix y en el público internacional. Al dar su discurso, la artista se quebró y rompió en llanto, hablando de la tragedia en el set de Sin senos sí hay paraíso.

Al tomar la palabra, Carmen Villalobos enmarcó esto como un dolor muy grande en su corazón, pues sabía lo que se estaría viviendo en Bogotá. Antes de culminar, envió energía y apoyo a las familias de sus compañeros.

“Gracias a todos los que nos acompañan día a día. Desafortunadamente, hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy. Mi pensamiento, mi corazón, mi energía está con las familias de los compañeros de producción“, dijo, bastante afectada.

Como gesto de cariño, la famosa actriz dedicó su estatuilla a los dos hombres que fueron víctimas de este ataque, asegurando que, aunque no estuvieron en la producción que le dio el premio, era una forma de honrarlos hasta el cielo.

“Esto, chicos, aunque no estuvieron conmigo en este proyecto de ‘La Huésped’, se lo dedico de aquí hasta el cielo. Gracias, mami”, aseguró.