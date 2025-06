Marquen desde ya las fechas, en las noches del martes 7 de octubre (en Bogotá) y del sábado 11 de octubre (en Medellín) Guns N’ Roses toca de nuevo en Colombia, un país donde su primer paso en 1992 aún es leyenda y donde, en sus regresos posteriores a esas dos ciudades, ha dejado una enorme impresión.

El anuncio tuvo lugar en la Hacienda San Rafael, al norte de la capital colombiana, donde se recreó un matrimonio evocando el momento cumbre de su video para la canción “November Rain”.

De novia ofició Bogotá, de novio ofició Medellín, y el matrimonio se orquestó para marcar que, por primera vez en la historia del entretenimiento en Colombia, un artista no nacional de talla global ofrecerá dos fechas de estadio en ciudades distintas.

Guns N’ Roses regresa a Colombia con dos conciertos imperdibles en el marco de su gira "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour". | Foto: cortesía Páramo Presenta

El regreso se los Gunners tendrá lugar en el marco de su gira mundial Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour. Primero, el martes 7 de octubre, Axl Rose, Slash y Duff McKagan se tomarán el escenario del Vive Claro Distrito Cultural, en un show que promete revivir la historia que comenzó en 1992 en El Campín y que continuó con dos fechas inolvidables en 2022.

Axl Rose de Guns N' Roses, genio y figura, en el Festival Power Trip 2023. | Foto: Getty Images for Power Trip

Luego, porque la leyenda no se detiene. el 11 de octubre, Medellín volverá a sentir la fuerza de Guns N’ Roses en el Estadio Atanasio Girardot, lugar que ya vibró con su poderosa presencia en 2016. Esta nueva visita consolida el legado de la banda en el país, llevando toda su energía renovada a miles de fanáticos colombianos que se han entregado a su música con el pasar de las décadas.

La gira ya ha pasado por escenarios emblemáticos en países como Japón, Australia, Alemania, Italia, Francia, Brasil y Estados Unidos, presentando un repertorio cargado de himnos que han definido la historia del rock.

Así pues, sonarán canciones como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain”, “Paradise City” y “Knockin’ on Heaven’s Door”, queademás de marcar generaciones, se han convertido en referentes del hard rock mundial por su potencia, lirismo y virtuosismo musical.

Estos clásicos, junto con sorpresas y versiones actualizadas, hacen de cada show una experiencia para vivir y repetir siempre.

Dos sold out en El Campín, en 2022, marcaron el regreso de la banda a la capital 30 años después de su accidentado y loco concierto de 1992. | Foto: cortesía Páramo Presenta

Cambios en los tambores

Vale anotar que, recientemente, en marzo de este 2025, la agrupación cortó lazos con el baterista Frank Ferrer, que venía tocando con ellos hace 19 años (se le puede ver en la foto abajao, del concierto en El Campín de Bogotá). En su lugar, la banda reclutó a l Isaac Carpenter.

El músico asumió el reto luego de tocar una década con Awolnation. Anteriormente, Carpenter también fue baterista del grupo de rock alternativo Gosling, y de su encarnación anterior Loudermilk. Y tenía familiaridad con Duff McKagan, luego de tocar con el bajista y músico en su banda Duff McKagan’s Loaded.