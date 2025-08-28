Director de las películas de ‘Harry Potter’ se fue contra nueva serie de HBO Max: “¿Cuál es el punto?"

Harry Potter es considerada una de las franquicias más famosas y exitosas de la industria del cine, conquistando a un gran número de personas con la historia de J.K. Rolling que se llevó a la pantalla grande.

Pese a que la última cinta fue lanzada en 2011, muchos fanáticos tuvieron expectativas sobre el relato, esperando futuros proyectos relacionados con la franquicia. De hecho, con el anuncio de una nueva serie para HBO Max, las preguntas e incertidumbre abundaron, esperan conocer qué había detrás.

Con esta noticia, y el elenco revelado, las miradas se posaron en Chris Columbus, director de Harry Potter y la piedra filosofal, lanzada en 2001, y Harry Potter y la cámara secreta estrenada en 2002, quien rompió el silencio y habló de la producción.

En diálogo con The Rest Is Entertainment, el director y exintegrante de la franquicia fue contundente al hablar sobre el aspecto de los personajes para este título, pues le parecía que no había cambios entre el cine y la serie.

“Vi en internet fotografías de Nick Frost como Hagrid con el nuevo niño Harry Potter. Y lleva exactamente el mismo vestuario que diseñamos para Hagrid”, comentó.

El cineasta no ocultó su perspectiva ante lo que se estaba desarrollando, ya que no entendía la finalidad de rehacer algo con los mismos elementos del original. “Una parte de mí pensó, ‘¿cuál es el punto de hacer esto?’ Creí que todo en la serie de HBO, los vestuarios y todo lo demás iba a ser diferente, pero será lo mismo“, afirmó.

Ya se conoce el elenco principal de esta nueva serie de HBO. | Foto: Tomada de X: @TheDailyHPotter

Los sentimientos encontrados no se quedaron de lado, ya que Columbus admitió que sentía algo bonito con esta situación, pero al tiempo se conflictuaba al ver las similitudes con su proyecto, estrenado en 2001.

“Es muy halagador para mí, porque digo: ‘Ese es exactamente el traje de Hagrid que diseñamos’. Así que una parte es realmente emocionante, estoy ansioso por ver qué van a hacer con ello. Y otra parte es como un déjà vu, todo otra vez”, apuntó.

En la charla con el pódcast indicó que no tenía malos pensamientos con respecto a la serie, pero ya sabía que su tiempo había terminado en Harry Potter,