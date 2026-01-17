Gente

Vuelve 'Sin senos sí hay paraíso': Carmen Villalobos y el elenco original regresan con una historia que sacudirá la TV

Inician en Colombia las grabaciones de serie. Conozca el regreso de Carmen Villalobos, la nueva trama y dónde ver la nueva temporada.

17 de enero de 2026, 5:24 p. m.
Inician las grabaciones de la nueva temporada de 'Sin senos sí hay paraíso' en Colombia
El universo que paralizó a la audiencia hispana durante años está de vuelta. Lo que muchos fans esperaban como un rumor lejano es hoy una realidad confirmada por Telemundo Studios: la exitosa franquicia de ‘Sin senos sí hay paraíso’ ha iniciado oficialmente sus grabaciones en territorio colombiano. Esta nueva etapa no solo promete nostalgia, sino una “visión audaz y contemporánea” que pondrá a sus icónicos personajes frente a los peligros más crudos de la actualidad.

Un elenco de lujo: El regreso de los pilares de la historia

La noticia más celebrada por los seguidores es el retorno del cuarteto protagónico que convirtió a esta saga en un fenómeno global. Carmen Villalobos vuelve a ponerse en los zapatos de Catalina Santana, una mujer que ha pasado por todas las etapas del dolor y la redención, junto a ella regresan figuras fundamentales que han definido la narrativa de la serie:

  • Majida Issa: Retoma su legendario papel como Yésica Beltrán, mejor conocida como ‘La Diabla’, cuya sed de venganza parece no tener límites.
  • Gregorio Pernía: El carismático Aurelio ‘Titi’ Jaramillo vuelve a la pantalla, manteniendo esa química innegable con Catalina, que siempre ha dado de qué hablar.
  • Catherine Siachoque: La experimentada actriz regresa como Hilda Santana, el eje emocional de la familia.

Además, se ha confirmado la participación de otros rostros conocidos como Fabián Ríos (Albeiro Marín), Carolina Gaitán (Catalina Marín), Johanna Fadul (Daniela Barrera) y Francisco Bolívar (Jota). El reparto se complementa con nuevas caras internacionales y talento emergente, incluyendo a Elizabeth Gutiérrez, Arturo Barba y María Laura Quintero.

¿De qué trata la nueva historia? Un giro hacia el modelaje webcam

A diferencia de las temporadas anteriores centradas en el narcotráfico tradicional, esta cuarta entrega se sumerge en una problemática social moderna. La trama se enfocará en el intento de Catalina y ‘El Titi’ por vivir una vida tranquila, lejos del crimen. Sin embargo, la paz se rompe cuando Catalina descubre que su hermana es blanco de una peligrosa organización.

Este nuevo conflicto llevará a la protagonista a investigar el submundo del modelaje webcam en Medellín, un escenario donde opera un cartel mexicano liderado por Israel Montero. La historia denunciará las redes de explotación de mujeres vulnerables, la corrupción y el tráfico ilegal, manteniendo el sello de crítica social que siempre ha caracterizado a la obra originalmente inspirada en los libros de Gustavo Bolívar.

“Nuestro equipo creativo ha reinventado la historia con un enfoque renovado que eleva la tensión y la emoción de la trama”, afirmó Javier Pons, Chief Content Officer de Telemundo Studios, destacando el compromiso con producciones de alta calidad.

Desde su estreno original como ‘Sin senos no hay paraíso’, esta historia ha sido un referente de la cultura popular en Colombia y Latinoamérica. Ha catapultado las carreras de sus protagonistas y ha generado intensos debates sobre la estética de la mujer y el impacto del dinero fácil. El regreso de la serie en 2026 busca adaptar esos mismos temas a los peligros digitales y las nuevas formas de criminalidad.

¿Dónde y cuándo ver el gran estreno?

Aunque las cámaras empezaron a rodar en enero de 2026, la fecha exacta del estreno aún se mantiene bajo reserva. Sin embargo, ya se conocen las plataformas de difusión. En Estados Unidos la serie se emitirá a través de Telemundo, mientras que para toda Latinoamérica, el contenido llegará de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Disney+.

Este movimiento estratégico asegura que la producción llegue tanto a la audiencia televisiva tradicional como a las nuevas generaciones que consumen contenido bajo demanda. La expectativa es máxima: ¿logrará Catalina Santana desmantelar esta nueva red o será ‘La Diabla’ quien ría de último una vez más?.

