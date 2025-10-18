Estas 6 series de televisión hicieron historia en Colombia; la segunda ganó impresionantes premios

La televisión colombiana ha sido, durante décadas, uno de los principales espacios de encuentro de las familias colombianas, pues frente a la pantalla, millones de personas vivieron emociones que llegaron a las nuevas generaciones y permitieron que muchos se sintieron organizados con sus personajes y situaciones del día a día.

Algunas de las telenovelas no solo marcaron récords de audiencia, sino que también se convirtieron en referentes culturales para los colombianos, y permitieron que público internacional conociera sobre sus costumbres y tradiciones.

Estas son algunas de las novelas más exitosas en la historia de la televisión colombiana. | Foto: Montaje Semana / Imagen creada con inteligencia artificial / RCN

Estas son las series colombianas más queridas a nivel nacional e internacional:

1. Café con Aroma de Mujer (1994-1995)

Esta producción escrita por Fernando Gaitán revolucionó la televisión nacional en los años noventa y fue protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker.

Narró la historia de amor entre Gaviota, una recolectora de café, y Sebastián Vallejo, heredero de una poderosa familia cafetera. Su éxito fue tan grande que cautivó en varios países de Latinoamérica y se realizó una nueva versión en el 2021.

2. Yo Soy Betty, la fea (1999-2001)

Es considerada como una de las telenovelas más exitosas de la historia, ya que rompió esquemas al mostrar como protagonista a una mujer brillante, pero que no cumplía con los estándares de belleza establecidos.

Su impacto fue inesperado, según han revelado por actores principales. Fue traducida a varios idiomas y adaptada en más de 20 países.

3. Pedro el escamoso (2001 - 2003)

Con la interpretación de Miguel Varoni, Pedro Coral Tavera se convirtió en un personaje icónico por sus movimientos pocos convencionales y forma de enfrentar la vida.

La historia mezcló humor, drama y romance, logrando una conexión única con el público.

4. Pasión de Gavilanes (2003-2004)

Esta producción contó la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, quieres enfrentaron varios problemas en medio de su búsqueda por el amor.

Contó con la participación de Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey y Michel Brown, captando la atención de un enorme público a nivel internacional. Hasta el momento, es una de las producciones más vistas en plataformas como Netflix y cuenta con una segunda temporada.

5. Sin Senos No Hay Paraíso (2006)

Basada en la obra original de Gustavo Bolívar, esta historia abordó el impactó del narcotráfico y la presión social sobre la belleza en algunos de los años más complicados para Colombia.

Aunque generó polémica por sus fuertes escenas, también abrió conversaciones importantes en la sociedad colombiana.

6. La Reina del Flow (2018-2019)

Protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres, esta novela mezcló drama, música urbana y acción. Además, logró conquistar a millones de espectadores y se convirtió en un fenómeno global en la plataforma de streaming Netflix.