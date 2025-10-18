Suscribirse

Cultura

Estas 6 series de televisión hicieron historia en Colombia; la segunda ganó impresionantes premios

Las producciones causaron furor a nivel nacional e internacional.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

18 de octubre de 2025, 9:32 p. m.
Las producciones colombianas han hecho historia a nivel nacional e internacional.
Las producciones colombianas han hecho historia a nivel nacional e internacional. | Foto: Yo soy Betty, la fea - Canal RCN / Pasión de Gavilanes - Canal Caracol / La Reina del Flow - Canal Caracol / Montaje: Semana

La televisión colombiana ha sido, durante décadas, uno de los principales espacios de encuentro de las familias colombianas, pues frente a la pantalla, millones de personas vivieron emociones que llegaron a las nuevas generaciones y permitieron que muchos se sintieron organizados con sus personajes y situaciones del día a día.

Algunas de las telenovelas no solo marcaron récords de audiencia, sino que también se convirtieron en referentes culturales para los colombianos, y permitieron que público internacional conociera sobre sus costumbres y tradiciones.

ChatGPT se metió en el debate y eligió la mejor novela colombiana.
Estas son algunas de las novelas más exitosas en la historia de la televisión colombiana. | Foto: Montaje Semana / Imagen creada con inteligencia artificial / RCN

Estas son las series colombianas más queridas a nivel nacional e internacional:

1. Café con Aroma de Mujer (1994-1995)

Esta producción escrita por Fernando Gaitán revolucionó la televisión nacional en los años noventa y fue protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker.

Narró la historia de amor entre Gaviota, una recolectora de café, y Sebastián Vallejo, heredero de una poderosa familia cafetera. Su éxito fue tan grande que cautivó en varios países de Latinoamérica y se realizó una nueva versión en el 2021.

Café, con aroma de mujer 1994 | Capítulo 1 | Gaviota se enamora de Sebastián Vallejo

2. Yo Soy Betty, la fea (1999-2001)

Es considerada como una de las telenovelas más exitosas de la historia, ya que rompió esquemas al mostrar como protagonista a una mujer brillante, pero que no cumplía con los estándares de belleza establecidos.

Su impacto fue inesperado, según han revelado por actores principales. Fue traducida a varios idiomas y adaptada en más de 20 países.

Betty llega por primera vez a Ecomoda | Yo soy Betty la fea
Contexto: 10 películas motivacionales para ver en Netflix: historias que inspiran y emocionan

3. Pedro el escamoso (2001 - 2003)

Con la interpretación de Miguel Varoni, Pedro Coral Tavera se convirtió en un personaje icónico por sus movimientos pocos convencionales y forma de enfrentar la vida.

La historia mezcló humor, drama y romance, logrando una conexión única con el público.

Pedro el escamoso (2001) - Tráiler oficial | Caracol Play

4. Pasión de Gavilanes (2003-2004)

Esta producción contó la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, quieres enfrentaron varios problemas en medio de su búsqueda por el amor.

Contó con la participación de Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey y Michel Brown, captando la atención de un enorme público a nivel internacional. Hasta el momento, es una de las producciones más vistas en plataformas como Netflix y cuenta con una segunda temporada.

TRAILER PASIÓN DE GAVILANES
Contexto: Series y películas para ver en HBO Max este fin de semana del 18 y 19 de octubre

5. Sin Senos No Hay Paraíso (2006)

Basada en la obra original de Gustavo Bolívar, esta historia abordó el impactó del narcotráfico y la presión social sobre la belleza en algunos de los años más complicados para Colombia.

Aunque generó polémica por sus fuertes escenas, también abrió conversaciones importantes en la sociedad colombiana.

Sin Senos No Hay Paraíso | Tráiler oficial | La telenovela (Parte I)

6. La Reina del Flow (2018-2019)

Protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres, esta novela mezcló drama, música urbana y acción. Además, logró conquistar a millones de espectadores y se convirtió en un fenómeno global en la plataforma de streaming Netflix.

Ganó un premio Emmy Internacional, cuenta con dos temporadas al aire y actualmente, se están llevando a cabo las grabaciones de la tercera entrega.

Trailer La Reina del Flow

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hermana de B King se sinceró en SEMANA y envió doloroso mensaje: “Quiero que me perdone”

2. Un gol definió Colombia vs. Francia del Mundial Sub-20: podio da alegría al país tras la tusa de la final

3. Mujer sorprendida con sacerdote en baño de casa parroquial tomó radical decisión tras difusión de video

4. Israel pone condiciones para la reapertura de paso entre Gaza y Egipto

5. Yina Calderón envió urgente alerta antes de su pelea en Stream Fighters con Andrea Valdiri: “Sean testigos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Yo soy betty la feaPasión de GavilanesSin Senos no Hay ParaísoCafé con aroma de mujerPedro el escamosoLa reina del flow

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.