Series y películas para ver en HBO Max este fin de semana del 18 y 19 de octubre

Estas producciones han tenido una excelente calificación por parte de los usuarios de la plataforma.

Laura Camila Másmela Bernal

18 de octubre de 2025, 3:31 a. m.
Estrenos en octubre en HBO Max
Estas son las producciones con las que puede maratonear el fin de semana. | Foto: Cortesía HBO

HBO Max es una de las plataformas favoritas de streaming de millones de personas a nivel mundial, pues desde su llegada al mercado, ha ofrecido un extenso catálogo de opciones de contenido para todas las edades y gustos.

Esta aplicación disponible para dispositivos móviles, computadores y televisores actualizó la lista de películas y series disponibles, presentando producciones originales y clásicos que han cautivado a su público objetivo.

HBO Max anuncia una nueva subida de precio en las suscripciones en España.
Estas son las películas que puede ver en HBO Max el fin de semana del 18 y 19 de octubre. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Para el fin de semana del sábado, 18 y domingo, 19 de octubre de 2025 se ofrecen algunas opciones ideales para ver en pareja, en familia o en solitario.

The Last of Us drama

La exitosa serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey es una adaptación del popular videojuego que lleva el mismo nombre y se presenta como una ambientación después del apocalipsis.

Esta producción ha sido catalogada por muchos como una historia para entender a los humanos y se ha ganado el reconocimiento de los expertos y la crítica.

The Last of Us | Official Trailer | Max
And Just Like That…

Para los amantes de los géneros y producciones más frescas y relajadas, se ofrece la secuela de Sex and the City, en donde Carrie, Charlotte y Miranda enfrentan nuevos desafíos personales y amorosos, en medio de la ciudad de Nueva York.

La serie combina humor, conversaciones honestas y una producción nunca antes vista.

And Just Like That | Official Trailer | HBO GO

Dune

Para los amantes de las producciones de ciencia ficción, HBO Max tiene dentro de su catálogo una gran cantidad de películas y series que han hecho historia en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, esta cinta es las preferidas de los usuarios de la plataforma.

Dirigida por Denis Villeneuve, cuenta con un elenco de lujo como Timothée Chalamet y Zendaya. Su fotografía y banda sonora la han convertido en tendencia en las redes sociales.

Dune: Prophecy | Official Series Trailer | Max

Barbie

La exitosa película dirigida por Greta Gerwig conquistó al público en todo el mundo en el año 2023 al seleccionar a Margot Robbie y Ryan Gosling como protagonistas.

Esta película inspirada en la famosa muñeca de Mattel, combina humor, crítica social y lleva a los espectadores el mundo del amado personaje.

Barbie | Official Trailer | Max

Game of Thrones

Aunque no es una producción nueva, Game of Thrones sigue siendo una de las series más vistas en HBO Max.

Su historia llena de poder, traiciones, batallas y giros inesperados continúa atrapando a nuevas audiencias y el fin de semana de 18 al 19 de octubre es la oportunidad perfecta para conocer a sus personajes.

Game of Thrones | Official Series Trailer (HBO)

