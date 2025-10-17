Series y películas para ver en HBO Max este fin de semana del 18 y 19 de octubre

HBO Max es una de las plataformas favoritas de streaming de millones de personas a nivel mundial, pues desde su llegada al mercado, ha ofrecido un extenso catálogo de opciones de contenido para todas las edades y gustos.

Esta aplicación disponible para dispositivos móviles, computadores y televisores actualizó la lista de películas y series disponibles, presentando producciones originales y clásicos que han cautivado a su público objetivo.

Estas son las películas que puede ver en HBO Max el fin de semana del 18 y 19 de octubre. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Para el fin de semana del sábado, 18 y domingo, 19 de octubre de 2025 se ofrecen algunas opciones ideales para ver en pareja, en familia o en solitario.

The Last of Us drama

La exitosa serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey es una adaptación del popular videojuego que lleva el mismo nombre y se presenta como una ambientación después del apocalipsis.

Esta producción ha sido catalogada por muchos como una historia para entender a los humanos y se ha ganado el reconocimiento de los expertos y la crítica.

And Just Like That…

Para los amantes de los géneros y producciones más frescas y relajadas, se ofrece la secuela de Sex and the City, en donde Carrie, Charlotte y Miranda enfrentan nuevos desafíos personales y amorosos, en medio de la ciudad de Nueva York.

La serie combina humor, conversaciones honestas y una producción nunca antes vista.

Dune

Para los amantes de las producciones de ciencia ficción, HBO Max tiene dentro de su catálogo una gran cantidad de películas y series que han hecho historia en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, esta cinta es las preferidas de los usuarios de la plataforma.

Dirigida por Denis Villeneuve, cuenta con un elenco de lujo como Timothée Chalamet y Zendaya. Su fotografía y banda sonora la han convertido en tendencia en las redes sociales.

Barbie

La exitosa película dirigida por Greta Gerwig conquistó al público en todo el mundo en el año 2023 al seleccionar a Margot Robbie y Ryan Gosling como protagonistas.

Esta película inspirada en la famosa muñeca de Mattel, combina humor, crítica social y lleva a los espectadores el mundo del amado personaje.

Game of Thrones

Aunque no es una producción nueva, Game of Thrones sigue siendo una de las series más vistas en HBO Max.