Cultura
10 películas motivacionales para ver en Netflix: historias que inspiran y emocionan
Estas producciones están disponibles en el extenso catálogo de la plataforma de streaming.
Uno de los planes preferidos de miles de personas es ver películas y disfrutar de un momento tranquilo en la comodidad de su hogar, pues en muchas ocasiones, estas producciones pueden llevar a ser motivacionales en cuanto al crecimiento y desarrollo personal.
Para el mes de octubre del 2025, Netflix ofrece una selección de producciones ideales para quienes necesitan inspiración y energía.
Varias de estas cintas han sido aclamadas por la crítica y se han ganado el cariño del público en todo el mundo, pues por medio de las redes sociales se han generado conversaciones y debate al respecto.
Algunas de estas películas se basan en hechos reales y otras son relatos de ficción, pero todas giran en torno a la resiliencia y el enfoque en las energías y cambios positivos.
En busca de la felicidad
Protagonizada por Will Smith, cuenta la historia real de Chris Gardner, un padre que lucha contra la pobreza mientras persigue sus sueños. El recordatorio más importante que comparte es que rendirse no es opción.
Milagros del cielo
Relata la historia de una niña diagnosticada con una enfermedad y en medio de su recuperación sorprende a todos. Más allá de la fe, es un relato de fortaleza familiar y esperanza.
El lado ciego
Cuenta la vida de Michael Oher, un joven sin hogar que cambia su destino gracias al deporte y al amor y apoyo de una familia. Sandra Bullock es una de las actrices del elenco.
Forrest Gump
Un clásico del cine que tiene como objetivo compartir cómo la perseverancia y la bondad pueden abrir caminos y oportunidades. Pese a que se estrenó en 1994, a día de hoy continúa siendo una de las películas favoritas de los amantes del entretenimiento.
Hustle
Adam Sandler interpreta a un cazatalentos que apuesta por un joven basquetbolista. Una historia moderna sobre creer en uno mismo y aprovechar las oportunidades que se presentan.
Invictus
Basada en hechos reales, muestra cómo Nelson Mandela usó el rugby para unir a Sudáfrica. Es un relato de liderazgo y transformación.
Coach Carter
Un entrenador enseña a sus jugadores que la disciplina y la educación pueden cambiar vidas.
Mujer bonita
Más que un romance, es una historia de autoestima, transformación y nuevas oportunidades.
Julie & Julia
Relata cómo la pasión por la cocina impulsa a dos mujeres a reinventarse. Una historia sobre sueños y constancia.
La teoría del todo
Inspirada en la vida de Stephen Hawking, muestra cómo desafiar los límites físicos para alcanzar grandes metas.