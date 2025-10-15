Suscribirse

Cultura

10 películas motivacionales para ver en Netflix: historias que inspiran y emocionan

Estas producciones están disponibles en el extenso catálogo de la plataforma de streaming.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

16 de octubre de 2025, 3:52 a. m.
Estas son las películas más vistas de Netflix en Colombia.
Estas son las películas motivacionales que debe ver en Netflix. | Foto: Tomada de Netflix / Getty Images

Uno de los planes preferidos de miles de personas es ver películas y disfrutar de un momento tranquilo en la comodidad de su hogar, pues en muchas ocasiones, estas producciones pueden llevar a ser motivacionales en cuanto al crecimiento y desarrollo personal.

Para el mes de octubre del 2025, Netflix ofrece una selección de producciones ideales para quienes necesitan inspiración y energía.

EE.UU.
Catálogo de Netflix. | Foto: Getty Images

Varias de estas cintas han sido aclamadas por la crítica y se han ganado el cariño del público en todo el mundo, pues por medio de las redes sociales se han generado conversaciones y debate al respecto.

Algunas de estas películas se basan en hechos reales y otras son relatos de ficción, pero todas giran en torno a la resiliencia y el enfoque en las energías y cambios positivos.

Contexto: Korn regresa a Colombia en una parada de su gira latinoamericana 2026: ya se conocen la fecha y el lugar

En busca de la felicidad

Protagonizada por Will Smith, cuenta la historia real de Chris Gardner, un padre que lucha contra la pobreza mientras persigue sus sueños. El recordatorio más importante que comparte es que rendirse no es opción.

Milagros del cielo

Relata la historia de una niña diagnosticada con una enfermedad y en medio de su recuperación sorprende a todos. Más allá de la fe, es un relato de fortaleza familiar y esperanza.

LOS MILAGROS DEL CIELO - Tráiler Oficial EN ESPAÑOL | Sony Pictures España

El lado ciego

Cuenta la vida de Michael Oher, un joven sin hogar que cambia su destino gracias al deporte y al amor y apoyo de una familia. Sandra Bullock es una de las actrices del elenco.

Forrest Gump

Un clásico del cine que tiene como objetivo compartir cómo la perseverancia y la bondad pueden abrir caminos y oportunidades. Pese a que se estrenó en 1994, a día de hoy continúa siendo una de las películas favoritas de los amantes del entretenimiento.

Contexto: ‘El cadáver de la novia’, uno de los clásicos de Halloween y de Tim Burton; esta es la leyenda que inspiró al cineasta

Hustle

Adam Sandler interpreta a un cazatalentos que apuesta por un joven basquetbolista. Una historia moderna sobre creer en uno mismo y aprovechar las oportunidades que se presentan.

Invictus

Basada en hechos reales, muestra cómo Nelson Mandela usó el rugby para unir a Sudáfrica. Es un relato de liderazgo y transformación.

Invictus 2009 Ttrailer [HD]

Coach Carter

Un entrenador enseña a sus jugadores que la disciplina y la educación pueden cambiar vidas.

Mujer bonita

Más que un romance, es una historia de autoestima, transformación y nuevas oportunidades.

Pretty Woman (1990) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Julie & Julia

Relata cómo la pasión por la cocina impulsa a dos mujeres a reinventarse. Una historia sobre sueños y constancia.

La teoría del todo

Inspirada en la vida de Stephen Hawking, muestra cómo desafiar los límites físicos para alcanzar grandes metas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Definido el segundo semifinalista de la Copa Betplay: América y Junior cobraron 18 penales

2. César Torres se quebró por la eliminación de Colombia ante Argentina: su reacción quedó en video

3. Lluvia de cuadrangulares en Seattle: así fue el encuentro entre Mariners y Blue Jays

4. Pereira atormenta a Millonarios y así queda la tabla de posiciones en Liga BetPlay

5. Festejo de Argentina Sub-20 causa indignación: grabaron burla contra la Selección Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NetflixPelículasMotivación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.