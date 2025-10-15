‘El cadáver de la novia’, uno de los clásicos de Halloween y de Tim Burton; esta es la leyenda que inspiró al cineasta

Tim Burton se convirtió en una de las grandes mentes del cine, logrando presentar producciones y títulos únicos, los cuales dejaron una huella imborrable en miles de personas. Su paso por la industria se vio rodeado de clásicos y proyectos especiales, reuniendo un sello personal que se distingue siempre.

Una de las películas que marcó los inicios de los 2000 fue El cadáver de la novia, estrenada el 23 de septiembre de 2005. Esta cinta fue dirigida junto a Mike Johnson, reflejando un relato sombrío y especial bajo al aura de Halloween.

El cadáver de la novia fue protagonizado, en doblaje, por Johnny Depp y Helena Bonham Carter, siendo de los artistas que más han trabajado con Tim Burton en sus famosas ideas. El resultado final contó con la técnica de animación en stop-motion y fue un arduo trabajo en equipo, extendiéndose por bastante tiempo.

Sin embargo, lejos de la ficción y del relato que se ubicó en un pueblo de época, existe una verdad en la que se inspiró el director para lograr este increíble y recordado proyecto animado.

¿Cuál es la historia real detrás de ‘El cadáver de la novia’?

De acuerdo con lo que recopila el portal El Diario, esta cinta se basó en un cuento riso judío del siglo XIX que conoció Burton por medio de Joe Ranft. Lejos de ser un relato inventado de cero, sus raíces se posan en El dedo, donde se cuenta la historia de un hombre que estaba a punto de casarse y, durante un viaje, puso un anillo en una rama para simular la ceremonia.