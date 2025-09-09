Tim Burton es un director, guionista y productor de películas estadounidenses, se ha destacado por estilo único y su capacidad para crear espacios con estética gótica, fantasiosa y un toque de oscuridad.

Después de estudiar en California Institute of the Arts, este reconocido cineasta empezó su trayectoria trabajando en Disney, en la animación de varios dibujos animados, y su trabajo le ha permitido obtener exitosas producciones que hoy en día siguen vigentes en la industria del cine y el entretenimiento.

Estas son las 10 mejores películas de Tim Burton

10. Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet (2007)

Esta película trata de un barbero inglés que asesina a sus clientes con una navaja de afeitar con ayuda de su cómplice, quien usa los cuerpos para convertirlos en pasteles de carne.

9. La leyenda del jinete sin cabeza - Sleepy Hollow (1999)

Un joven detective es enviado a Sleepy Hollow, un lugar aislado de Nueva York, para investigar los asesinatos cometidos por un hombre que decapita a sus víctimas.

8. Sombras tenebrosas (2012)

Un hombre mujeriego, adinerado y poderoso le rompe el corazón a Angelique Bouchard sin saber que era una bruja que lo condeno a una pesadilla considerada peor que la muerte, pues lo convierte en vampiro y lo entierra vivo.

Sombras Tenebrosas es una de las películas más famosas de Tim Burton. | Foto: Tomada de HBO Max

7. Batman vuelve (1992)

Esta película tiene como personaje principal a Batman y Catwoman, quienes colaborar juntos para salvar a la ciudad que el caballero oscuro siempre ha intentado proteger, y en este caso, será del Hombre Pingüino.

6. El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares (2016)

Una misteriosa isla a la que llega un joven llamado Jacob Portman, en la que habitan un grupo de niños con habilidades especiales y poderes ocultos.

5. El planeta de los simios (2001)

El astronauta se encuentra en una misión cuando pierde el control de su nave y tiene un aterrizaje forzoso en un planeta habitado por los simios, que tienen una inteligencia similar a la de los humanos, pero que los tratan como esclavos.

4. Dumbo (2019)

Un elefante que resalta por el tamaño de sus ojeras y se convierte en la burla de sus compañeros del circo, sin embargo, cuando los niños descubren que Dumbo puede volar, se vuelve en éxito y capta la atención de un empresario que desea adquirirlo.

3. Batman (1989)

Esta es la primera película de la saga de Batman, un personaje que se vuelve reconocido por su labor social, protegiendo a los ciudadanos de Gotham de la corrupción, inseguridad y principal enemigo, el payaso conocido como El Guasón.

2. Charlie y la fábrica de chocolate (2005)

Willy Wonka es el dueño de la famosa marca de chocolates y un día realiza un concurso en el que cinco jóvenes tendrán que obtener un tiquete dorado para poder ingresar a la fábrica y vivir una experiencia diferente, entre ellos, Charlie Bucket, un niño que viene de una familia que carece de recursos económicos y le encanta el chocolate.

1. Alicia en el país de las maravillas (2010)