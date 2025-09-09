Famosa actriz de ‘La casa de papel’ reveló importante noticia que le cambiará la vida: “No es IA”

La casa de papel se convirtió en una de las producciones más famosas de Netflix, gracias a la trama que contó desde la primera temporada. Una de las integrantes que conquistó al público internacional fue Úrsula Corberó, quien le dio vida a Tokio.

Los fanáticos de la serie se flecharon con la artista, quien logró enganchar con su trabajo, su estilo, su belleza y su realidad, lejos de las pantallas. Muchos siguieron sus pasos, esperando conocer más de su faceta más personal.

Recientemente, la celebridad española dejó sin palabras a miles de personas con una inesperada noticia, la cual dio a conocer a través de redes sociales.

Siempre muy discreta con su vida privada y disfrutando de la felicidad en el amor al lado de su pareja y compañero de profesión, Chino Darín, Úrsula Corberó ha revelado un secreto que llevaba guardando meses y que colma de felicidad a la pareja. Junto a una fotografía en la que se puede apreciar una incipiente barriguita, Úrsula ha compartido con sus seguidores una noticia muy especial: la llegada de su primer hijo.

“Esto no es IA”, ha escrito la actriz junto a la fotografía en la que ha recibido infinidad de felicitaciones y muestras de cariño por parte de sus conocidos que desconocían la feliz noticia. “Qué mami más guay” ha escrito Anabel Pantoja tras la publicación.

“Ay Ursuuuu!!!! En serio? Que emoción cariño! Me alegro mil!”, añade Paula Echevarría como muestra de la amistad que comparten. Álex González, Nuria Roca, Raquel del Rosario, Patricia Conde y Georgina Rodríguez se suman también a las felicitaciones que ha recibido la pareja por la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Por su parte, también el futuro papá, Chino Darín, recurría a las redes sociales para compartir la bonita noticia con la fotografía de su mujer junto a varios emoticonos que expresan sus sentimientos en estos momentos, una mezcla de amor, incertidumbre y nervios por la llegada del bebé.