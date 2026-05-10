Netflix apuesta otra vez por ‘La casa de papel’ con una historia inspirada en Leonardo da Vinci

Netflix volvió a apostar por una de sus franquicias más exitosas con el lanzamiento del tráiler de Berlín: La dama del armiño, la nueva producción derivada de La casa de papel.

La historia llevará a la banda a Sevilla para ejecutar un robo alrededor de una famosa obra de Leonardo da Vinci.

Además, la plataforma deja abierta la puerta para nuevas series y más historias dentro del universo criminal creado por Álex Pina.

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La nueva serie del universo de La casa de papel

Netflix volvió a encender la fiebre por La casa de papel con el lanzamiento oficial del tráiler de Berlín: La dama del armiño, la nueva apuesta que ampliará el universo de una de las franquicias más exitosas del streaming.

La plataforma confirmó que la producción llegará el próximo 15 de mayo y, desde ya, el adelanto dejó claro que el caos, los robos imposibles y las traiciones seguirán siendo el corazón de la historia.

La nueva trama trasladará la acción a Sevilla, donde Berlín y su banda preparan un golpe que gira alrededor de La dama del armiño, la famosa pintura de Leonardo da Vinci.

Sin embargo, según reveló Netflix en la presentación oficial del proyecto, el supuesto robo artístico es apenas la fachada de un plan mucho más complejo y peligroso, marcado por venganzas personales, engaños y operaciones paralelas que podrían salirse rápidamente de control.

El tráiler mezcla persecuciones, explosiones, fiestas lujosas y la tensión clásica que convirtió a La casa de papel en un fenómeno mundial.

También deja pistas sobre nuevos enemigos y alianzas inesperadas dentro de la banda, mientras Sevilla aparece como un escenario cargado de lujo, secretos y caos.

Todo acompañado por el mensaje que más llamó la atención de los seguidores: “La revolución nunca termina”.

Netflix deja abierta la puerta para nuevas historias dentro de la franquicia

La frase no fue casualidad. Durante el evento de lanzamiento realizado en Sevilla, Netflix confirmó que el universo de Money Heist seguirá creciendo con nuevos proyectos aún no revelados.

Medios españoles como El País reportaron que la premiere fue montada como un espectáculo masivo sobre el río Guadalquivir, con escenarios flotantes, luces rojas, música en vivo y una ambientación inspirada completamente en la estética de la saga.

Además de la expansión de la franquicia, Netflix apuesta fuerte por elevar la escala del spin-off.

La nueva entrega tendrá ocho episodios dirigidos por Albert Pintó, David Barrocal y José Manuel Cravioto.

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Contará con un elenco que incluye a Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Inma Cuesta y Marta Nieto.

La expectativa no es menor. Desde que La casa de papel se convirtió en un fenómeno global, Netflix ha intentado mantener viva la franquicia a través de nuevas historias y personajes.

Todo indica que todavía hay millones de espectadores listos para volver a entrar al atraco.